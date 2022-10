Jhalak Dikhhla Jaa 10 : Niti Taylor et Akash Thapa recréent le mariage de Ranbir Kapoor-Alia Bhatt avec une danse fabuleuse ; Neetu Kapoor n’arrête pas d’applaudir [Watch Video]

Jhalak Dikhhla Jaa 10 verra la spéciale Kapoor Khandaan ce week-end. Neetu Kapoor vient en tant qu’invité principal. Alors que certaines promos ont été partagées, les fans de Niti Taylor attendaient de voir Akash Thapa et elle en action. Maintenant, une promo est venue où les deux peuvent être vus en train de recréer le mariage magique de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt. Tous deux sont vêtus de costumes de couleur ivoire. La chanson qui joue en arrière-plan est Khuda Jaane Yeh de Bachna Ae Haseeno. Ils présentent une chimie formidable alors qu’ils jouent sur la ballade romantique classique chantée par feu KK et Shilpa Rao.

Les fans de Niti Taylor et Akash Thapa sont gaga après avoir vu la chimie des deux. Bien qu’ils aient été contrariés de voir le manque de promotions, le clip ci-dessus a fait leur journée. Jetez un œil aux réactions sur Twitter…

Je ne peux pas quitter Niti des yeux, elle est si magnifiquement belle. Cette douceur dans ses expressions #NitiTaylor https://t.co/eAzXojvRMk âme sauvage (@beingwild_) 6 octobre 2022

Cela a l’air tout à fait magnifique. Niti Taylor et Akash Thapa ont donné une belle performance même dans l’épisode spécial de Navratri. Jhalak Dikhhla Jaa 10 a quelques grands noms comme Nia Sharma, Gashmeer Mahajani, Rubina Dilaik, Shilpa Shinde et d’autres.