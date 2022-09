Jhalak Dikhhla Jaa 10 : Niti Taylor dit avec émotion : « Hum jyada bolte nahi hai » ; les internautes louent la performance en tant que baiser du chef

Les fans de Jhalak Dikhhla Jaa 10 n’ont cessé de dire que Niti Taylor et son partenaire Akash Thapa sont l’un des candidats sous-estimés de la saison. Les deux se sont toujours bien débrouillés dans la série. Mais beaucoup estiment qu’ils ont été mal évalués dans l’un des épisodes, et il n’y a pas de contenu de bulle autour d’eux comme la chaîne en crée pour les autres. De nombreux fans de Niti Taylor ont estimé qu’elle était mise à l’écart par la chaîne. Aujourd’hui, Niti Taylor a déclaré qu’Akash Thapa et elle ont également travaillé dur mais n’en ont jamais beaucoup parlé. L’actrice a commencé à pleurer après que Rohit Shetty lui ait fait une farce sur les plateaux.

Les fans de Niti Taylor étaient plus heureux car Madhuri Dixit était généreuse en louant Niti Taylor. Elle lui a dit que ses expressions étaient fantastiques. Elle a dit que les actrices d’aujourd’hui avaient du mal à avoir l’air timides et sages, mais Niti Taylor l’a fait avec ses expressions. Les fans pensent que Niti Taylor a donné une bonne réponse aux autres qui ont en quelque sorte généré des histoires sanglantes chaque semaine dans la série. Mais l’actrice qui est très digne n’a pris aucune fouille. Elle a juste laissé entendre qu’Akash Thapa et elle travaillaient dur. Jetez un œil aux tweets…

Puis-je les serrer dans mes bras svp ?? quelle brillante performance chummeshwari. Je me sens tellement tellement tellement fier. J’adore quand ma mère dit “Niti et #AkashThapa sont une si belle paire, Raj Kapoor aur Nargis ki yaad diladi” PYAAR HUA AVEC NITI TAYLOR#NitiTaylor #JhalakDikhhlaJaa10 pic.twitter.com/dvHaXunFoi Sushant Neggi (@NeggiShushant) 25 septembre 2022

“Hum jyada bolte nhi hai, mais hum bhi bahut mehnat karte hai” dit-elle juste ce qu’elle ressentait du fond du cœur ! Je t’aime c’est tout! Tellement fier de toi ! Enfin tu as mis ton coeur à l’ouvrage !#NitiTaylor #NitiInJhalak10 #JhalakDikhhlaJaa #JhalakDikhhlaJaa10 pic.twitter.com/XzM2JTUvVX fanpage_niti_squad (@nitisquad) 25 septembre 2022

J’ai adoré la façon dont ma fille a déversé son cœur. Je suis contente qu’elle ait finalement parlé ? Ils ne peuvent pas simplement vous mettre à l’écart. Tu étais un ange fabuleux #NitiTaylor #NitiInJhalak10 Heeranjot (@heeranjot) 25 septembre 2022

Kitni pyari hai Niti .. rula diya gudiya aapne #NitiTaylor . Iski vraie vie dekh k à aur bhi sympathie ho gyi hmein. ? (@peacefulsoul_09) 25 septembre 2022