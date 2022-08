Jhalak Dikhhla Jaa 10 : Niti Taylor, Ali Asgar, le chef Zorawar Kalra sont de nouveaux candidats confirmés ; regarder des promos INCROYABLES

Jhalak Dikhhla Jaa vient avec sa 10e saison cette année. Cela fait environ cinq ans que la dernière saison n’a pas été diffusée et la chaîne a mis fin à l’émission de danse des célébrités. Maintenant, comme Jhalak Dikhhla Jaa 10 revient sur les écrans de télévision, les créateurs ne ménagent aucun effort dans les promotions sur les réseaux sociaux. Chaque week-end, de nouvelles promos de Jhalak Dikhhla Jaa 10 sont lancées et c’est ce qui s’est passé encore maintenant. La chaîne a publié de nouvelles promos Jhalak Dikhhla Jaa 10 et a révélé trois nouveaux concurrents de la saison. Tous les trois sont très différents les uns des autres. Niti Taylor, Ali Asgar et cuisinier Zorawar Kalra sont les candidats nouvellement confirmés de Jhalak Dikhhla Jaa 10.

Niti Taylor affiche des mouvements de puissance dans la promo de Jhalak Dikhhla Jaa 10

Jhalak Dikhhla Jaa 10 est largement discuté dans nouvelles de divertissement. La beauté de Kaisi Yeh Yaariyaan, Niti Taylor, participe également à Jhalak Dikhhla Jaa 10. Les créateurs ont publié une promo dans laquelle la magnifique actrice est vue en train de groover Kar Gayi Chull. Niti a une grande énergie et les a également fait bouger. Ses fans sont super contents de revoir Niti sur les écrans. Découvrez l’incroyable promo ici:

Ali Asgar redevient grand-mère pour la promo de Jhalak Dikhhla Jaa 10

Ali Asgar revient également à la télévision avec Jhalak Dikhhla Jaa 10. Il a été vu pour la dernière fois en tant que Grand-mère dans The Kapil Sharma Show. Et devine quoi? La promo d’Ali le présente uniquement dans la tenue de Grand-mère. On voit Ali danser sur la nouvelle chanson de Liger, Aafat. Ali s’en sortira bien, nous croyons. Bien qu’il prétende qu’il n’est pas danseur, on a hâte de le voir groover sur scène. Découvrez la promo Jhalak Dikhhla Jaa 10 d’Ali Asgar ici:

Le chef Zorawar Kalra quittera la scène culinaire pour un spectacle de danse

Nous avons un chef comme concurrent sur Jhalak Dikhhla Jaa 10 cette année. Le chef Zorawar Kalra, qui jusqu’à présent faisait partie du jury, aura désormais le goût de l’autre côté car il affrontera des célébrités sur la scène de la danse. Sa promo est décalée. Vérifiez le ici:

Outre Niti, Zorawar et Ali, les autres concurrents confirmés de Jhalak Dikhhla Jaa 10 incluent Dheeraj Dhoopar, Gashmeer Mahajani, Nia Sharma, Shilpa Shinde, Paras Kalnawat et Amruta Khanvilkar pour n’en nommer que quelques-uns. Jhalak Dikhhla Jaa sera jugé par Madhuri Dixit, Karan Johar et Nora Fatehi. Maniesh Paul fait son retour en tant qu’hôte de JDJ 10. Jhalak Dikhhla Jaa 10 sera présenté en première le 3 septembre 2022.