Jhalak Dikhhla Jaa 10 : Nia Sharma mécontente de l’entrée en wild card de Nishant Bhat dans la série ? Regardez la vidéo virale

À l’heure actuelle, l’entrée wild card de Nishant Baht a rendu encore plus précaire l’émission Jhalak Dikhhla Jaa 10. Il est un chorégraphe as et aussi un gagnant de la réalité de la danse maintenant. Et maintenant, il est prêt à rivaliser avec ses concurrents célèbres dans le spectacle de Jhalak. Le chorégraphe a laissé les autres candidats stupéfaits et a été choqué par sa performance de danse en purée avec son entrée wild card. Et après sa performance, vous verrez Nishant fouiller Amruta Khanvilkar qui participe également à la so. Il demande à Amruta s’il a pensé à ses talents de danseuse depuis des années, ce à quoi l’actrice Raazi est d’accord et plus tard, il se demande ce qui vous est arrivé alors?

Après cela, Nia Sharma, qui accède à toutes les performances chaque semaine sur Jhalak et est devenue la candidate la plus forte en parsant Nishant qu’il a donné une performance exceptionnelle et a même admis qu’il a élevé la barre, mais elle n’entend pas non plus manger des cacahuètes. Cette fouille à Nishant par Nia était directe et beaucoup se demandaient si maintenant elle devenait sincère et Nishant était la compétition la plus forte et elle aurait moins de chances de remporter le titre de l’émission. Nia a réussi avec son culot, mais maintenant nous ne pouvons pas attendre qu’elle améliore son jeu.

Regardez la vidéo de performance fougueuse de l’entrée wild card Nishant Bhat sur Jhalak Dikhhla Jaa 10

Hormis Nia, chaque concurrent devra désormais améliorer son jeu grâce à l’entrée wild card Nishant Bhatt qui est lui-même le maître de la danse. Pendant le spectacle, nous avons également été témoins de la célébrité tanzanienne, Killi Paul, qui avait récemment fait la une des journaux en se faisant attaquer par quelques hommes et a été hospitalisé pour la même chose. L’épisode de Jhalak de cette semaine est le plus attendu.