Jhalak Dikhhla Jaa 10 : Nia Sharma, Hina Khan seront-elles rejointes par Ali Asgar, Sumeet Vyas et Tony Kakkar dans l’émission de téléréalité de danse ?

Jhalak Dikhhla Jaa est prêt à faire un retour sur votre écran de télévision avec sa 10e saison. Et les fabricants ne ménagent aucun effort pour le rendre ÉNORME et comment. Plus tôt, il est rapporté que Madhuri Dixit, Karan Johar et Nora Fatehi feront partie du jury. les créateurs ont approché un assez grand nom pour attirer les téléspectateurs dans l’émission. Après Hina Khan, Nia Sharma, le nouveau Nam qui fait le tour et qui a été apache pour cette émission de télé-réalité de danse est Ali Asgar, Sumeet Vyas et Tony Kakkar. Oui! Selon les rapports, ces trois talents ont été approchés pour faire partie de la série, cependant, il n’y a aucune confirmation des acteurs sur le même sujet.

Les acteurs Hina Khan, Nia Sharma et Dheeraj Dhoopar auraient été confirmés comme faisant partie de l’émission de télé-réalité de danse

L’émission a eu du succès pendant neuf saisons et elle a été diffusée pour la dernière fois en 2017, cependant, en raison du faible TRP, les créateurs ont décidé d’abandonner l’émission, mais maintenant encore une fois, ils sont de retour avec l’idée et cette fois ont décidé d’aller plus loin. Non seulement des acteurs de télévision comme Dheeraj Dhoopar, Nia Sharma et Hina Khan feront partie du spectacle de danse, mais même des joueurs de cricket renommés comme Harbhajan Singh et Lasith Malinga secoueront leurs jambes dans le spectacle.

Bien que ces noms soient confirmés, Divyanka Tripathi, Nikki Tamale, Umar Riaz, Divya Agarwal et d’autres ont été approchés pour le spectacle. Mais ils n’ont pas donné leur feu vert en raison de leur emploi du temps chargé. L’émission devrait être diffusée en septembre 2022 et remplacer l’émission Khatron Ke Khiladi 12 de Rohit Shetty.