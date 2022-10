Jhalak Dikhhla Jaa 10 : Nia Sharma et Rubina Dilaik tournent les sœurs de Faisal Shaikh pour une séance de mise en relation [Watch Hilarious Video]

Jhalak Dikhhla Jaa 10 est l’une des émissions de télé-réalité les plus divertissantes dans laquelle des célébrités de diverses industries ont mis leur meilleur pied de danse pour remporter le titre de Jhalak Dikhhla Jaa 10. Fayçal Cheikh, Nia Sharmaet Rubina Dilaik font partie des candidats les plus aimés de Jhalak Dikhhla Jaa 10. Les candidats sont tous cordiaux et très amicaux et s’amusent beaucoup sur les plateaux de l’émission, jugés par Madhuri Dixit, Nora Fatehi et Karan Johar. Et dans le dernier épisode, nous verrons le lieu de création de correspondance de Faisal Shaikh.

Nia et Rubina deviennent les sœurs de Faisu

Dans une récente promo, partagée par la chaîne, nous voyons Gajraj Rao, la co-star de Madhuri Dixit de Maja Ma orner les décors. Lui et Madhuri se feront passer pour un couple à la recherche d’un marié pour leur fille. Et Faisal Shaikh est la perspective. D’autre part, Shilpa Shinde-Paras Kalnawat sera considérée comme la parenté de Faisal. Shilpa l’appelle son beau-frère tandis que Nia Sharma et Rubina Dilaik deviennent les sœurs de Faisu. Toute la scène est assez hilarante

Madhuri Dixit joue parfaitement son personnage et elle continue de faire des commentaires sur quelque chose ou l’autre. Elle fait également marcher Faisal et Maniesh Paul se moque de Faisu quand il commence à marcher comme un «serveur» avec ses mains derrière le dos. Découvrez la vidéo promotionnelle maladroite de Jhalak Dikhhla Jaa 10 ici:

Les fans de Faisal Shaikh attendent avec impatience l’épisode tout en se sentant mal car Faisal est toujours la cible des juges étant le plus jeune et le seul candidat de la série. Pendant ce temps, en parlant de Jhalak Dikhhla Jaa 10, le comédien et acteur Ali Asgar a été éliminé après la première semaine. Ali n’était vu que comme grand-mère dans l’émission. Plus tard, l’acteur populaire Dheeraj Dhoopar a quitté Jhalak à des fins médicales. Et récemment, des rapports ont fait surface indiquant que l’athlète Dhutee Chand avait également quitté la série. Eh bien, la promo de Dhutee dansant avec son partenaire de chorégraphie Raveena Choudhary dansera sur Aaya Hai Raja.