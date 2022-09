Jhalak Dikhhla Jaa 10 a commencé le 3 septembre et la compétition a commencé ce week-end. Le thème était rétro et nous avons vu Niti Taylor et son chorégraphe/partenaire Akash Thapa danser sur Aaj Kal Tere Mere Pyaar Ke Charche. Leur danse était super énergique, en accord avec le thème et ils ont très bien utilisé la scène. Mais les juges n’avaient pas l’air très impressionnés. Ils ont dit à l’actrice qu’elle semblait un peu nerveuse et consciente. Nora Fatehi lui a directement dit qu’elle en voulait plus. Maintenant, Niti Taylor et Akash Thapa étaient l’un des meilleurs danseurs hier. Ils ont en fait secoué une jambe et leur jive énergique était un régal à regarder.

Les fans de Niti Taylor et le grand public sont surpris de la façon dont elle a obtenu des scores aussi bas. Certains ont même appelé Nora Fatehi pour avoir été carrément grossière envers la jeune actrice. Il est discutable que même Shilpa Shinde ait obtenu plus de scores que Niti Taylor hier. Jetez un œil aux réactions de ses fans et du grand public sur les réseaux sociaux…

Qui a fait de “Nora” un juge ?? Comment putain de roi. Elle ne sait même pas du tout comment juger. ??? elle devrait cesser d’être si ridicule. La performance de Niti et Akash était bien meilleure que celle d’un autre concurrent surexcité. #NitiTaylor#NitiInJhalak10#JhalakDikhhlaJaa10 Mémi. (@memi837) 11 septembre 2022

Nora était impolie et si mal avec son jugement #NitiTaylor 6 vraiment ?? Itna Kam? Juste bcz Niti ne dit pas qu’elle est fan, choyez-la, louez-la, elle a été impolie avec eux Les couleurs ne donnent déjà pas la promo de Niti Ne pas l’ajouter dans des gags supplémentaires n maintenant #JhalakDikhlaaJaa10 Shami_ ? (@Sakhi_0_Sakhi) 11 septembre 2022

Ne pas regarder #JhalakDikhhlaJaa10 mais j’ai entendu ce qui s’est passé avec #NitiTaylor et je ne suis même pas surpris. @CouleursTV est la pire chaîne pour toute émission de téléréalité et Nora est aussi la pire juge. Après l’avoir vue en tant que juge dans DDj, pourquoi la chaîne l’a-t-elle encore encordée ? ciel. (@shiptothesky) 11 septembre 2022

Nora parlait de détails techniques quelque chose ? Maam connaissait-il le nom de Palden Sir c’est un chorégraphe bien connu il fait partie de l’équipe Niti vous pensez qu’il ne travaillera pas sur les bases ? Elle doit arrêter de donner SO sur ses performances de chansons #NitiTaylor Ashi (@AshiCreationz) 11 septembre 2022

#NitiTaylor la performance était la meilleure selon moi !!!! #JhalakDikhhlaJaa10 Nora : bla bla bla.? ?? (@rainxcoffee) 11 septembre 2022

@CouleursTV Changez votre script ?!#JhalakDikhhlaJaa10 #NitiTaylor & #AkashThapa la performance était pleine d’énergie et juste de la danse pure, c’est pourquoi ils ont obtenu 6 points de Nora ?! Niti devrait commencer à jouer la carte de la sympathie et faire de la comédie grinçante et aussi danser sur la chanson de Nora ?! ?? (@rainxcoffee) 11 septembre 2022

Eh bien, nous entendons toujours dire que les favoris des chaînes ont la préférence sur les émissions de téléréalité selon les fans d’une star en particulier. Mais la performance de Niti Taylor méritait mieux. Que pensez-vous de l’affaire ? Faites le nous savoir…