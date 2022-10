Jhalak Dikhhla Jaa 10: les fans de Niti Taylor critiquent la chaîne, les juges et le candidat pour la farce de la chaise dorée [View Tweets]

Il y a quelques heures, le nouvel épisode de Jhalak Dikhhla Jaa 10 conclu. Ce soir, les actrices de Bollywood Sonakshi Sinha et Huma Qureshi ont été vus en train de promouvoir leur film Double XL sur le spectacle. Ils ont également été divisés en deux équipes. Cette semaine, nous avons également vu les concurrents divisés en deux équipes. Karan Johar fait une équipe et Madhuri Dixit fait une équipe. Sonakshi a rejoint l’équipe de Madhuri tandis que Huma a rejoint l’équipe de Karan. L’épisode de ce soir a également vu une grosse farce jouée sur Niti Taylor. La farce n’a pas été bien accueillie par les fans de Niti.

Niti Taylor se fait blaguer sur Jhalak Dikhhla Jaa 10

Dans le dernier épisode de Jhalak Dikhhla Jaa 10, nous avons vu Niti Taylor presque réduite aux larmes à cause de la farce. Il se trouve que Huma Qureshi, sous couvert d’une farce, a demandé à Madhuri Dixit de changer le candidat jodi assis sur la chaise dorée s’il le voulait. Niti Taylor et Akash Thapa sont choqués par la même chose. Madhuri Dixit a également rejoint Huma et a pris l’avis de ses coéquipiers qui étaient Rubina Dilaik et Amruta Khanvilkar.

Nia Sharma a demandé à Niti de se battre pour la chaise. Mais Rubina et Amruta ont dit que Niti ne méritait pas d’obtenir la chaise d’or. Madhuri a ensuite demandé à Niti Taylor et Akash Thapa de descendre de la chaise dorée. Niti n’était pas contente de la même chose mais elle et Akash se sont levés de la chaise dorée.

La farce est révélée à Niti Taylor qui pleure; les fans sont mécontents

Huma Qureshi s’excuse, tout comme Sonakshi Sinha, disant qu’ils se sentent mal pour elle. Niti est presque au bord des larmes quand Huma révèle enfin que c’était une farce. Amruta et Rubina se précipitent pour embrasser Niti qui pleure. Les fans n’ont pas du tout aimé la farce et ont critiqué la chaîne, les créateurs et le candidat. Découvrez les tweets ici :

2/2 Et tout semble prévu par @CouleursTV marquer ou faire une farce ! honte à vous, elle est littéralement sur le point de pleurer ! Atlestt Rohit monsieur blague ok ils l’ont fait après la performance mais c’est littéralement une injustice pour #NitiTaylor et #AkashThapa !#JhalakDikhhlaJaa #JhalakDikhhlaJaa10 #NitiTaylor pic.twitter.com/Fs363OUsIf fanpage_niti_squad (@nitisquad) 30 octobre 2022

Cette photo criant l’humiliation qu’ils ont ressentie par ce regard farceur sur leurs visages ??? @CouleursTV honte à toi?@niti_taylor rien ne vous empêchera de tenir le trophée ???#NitiTaylor #JhalakDikhhlaJaa10 pic.twitter.com/f8wn1PpMR7 fanpage_niti_squad (@nitisquad) 30 octobre 2022

Déteste juste cette farce Farhana Akter Bithe (@farhanabithe) 30 octobre 2022

C’est ridicule… ce n’est pas une farce, vous avez littéralement brisé sa confiance et vous vous attendez à ce qu’elle joue avec confiance si vous êtes en elle, ce que vous faites tous… bébé @niti_taylor tu n’as pas besoin d’être là j’adore le spectacle ne mérite pas le joyau comme toi#NitiTaylor @raji_3011 (@raj_3011) 30 octobre 2022