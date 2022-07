Jhalak Dikhhla Jaa 10: Le comédien Bharti Singh animera une émission de télé-réalité sur la danse des célébrités? Voici la vérité

Jhalak Dikhhla Jaa est l’une des émissions de télé-réalité de danse de célébrités les plus populaires et les plus divertissantes sur les écrans de télévision. Les créateurs sont tous prêts à créer à nouveau de la magie avec leur nouvelle saison. Jhalak Dikhhla Jaa fera un grand retour à la télévision après 5 ans. Le spectacle sera jugé par les actrices de Bollywood Madhuri Dixit Nene, Nora Fatehi et Karan Johar.

Selon les derniers rapports de Telly Chakkar, la comédienne populaire Bharti Singh sera considérée comme l’hôte de Jhalak Dikhhla Jaa saison 10. Une source a été citée par ETimes TV disant que les gens auraient pu s’attendre à ce que Maniesh Paul soit l’hôte de la saison à venir, mais son nom n’a pas été considéré. L’émission commencera à être diffusée le 27 septembre. Les talents de comédien de Bharti et sa dose de divertissement parfaite ajouteront du piquant à l’émission de télé-réalité de danse des célébrités. Les créateurs prévoient de recruter des stars de la télévision populaires pour leur nouvelle saison.

Apparemment, les créateurs ont approché Lasith Malinga, Harbhajan Singh et Suresh Raina pour Jhalak Dikhhla Jaa saison 10. Apparemment, l’actrice de Bollywood Kajol a été approchée pour s’inscrire en tant que juge. Mais, l’actrice a refusé de faire partie de l’émission. Les créateurs avaient prévu de faire venir Kajol et Karan pour le spectacle. Leur camaraderie sur le point aura attiré beaucoup d’attention.

Jhalak Dikhhla Jaa 9 a été créée le 30 juillet 2016 et l’émission était animée par Manish Paul. Le spectacle a été jugé par Jacqueline Fernandez, Karan Johar, Ganesh Hegde et Farah Khan.