Jhalak Dikhhla Jaa 10: la star de Drishyam 2, Ajay Devgn, révèle les qualités que Tabu recherche chez son petit ami [Watch hilarious Video]

Jhalak Dikhhla Jaa 10 va avoir Drishyam 2 distribution d’étoiles Ajay Devgn et Tabou ornant les décors. Manish Paul est de retour en action en tant qu’hôte de Jhalak Dikhhla Jaa 10 et il dirigera un jeu de télépathie amusant avec Tabu et Ajay. Eh bien, nous savons tous quelle grande amitié Tabu et Ajay Devgn partagent depuis des décennies. Alors, Maniesh leur pose une question sur le petit ami de Tabu. Il demande quelles qualités elle voudrait avoir chez son petit ami. Ajay dit que Tabu le nierait mais c’est vrai. Tabu a peur et demande à Ajay de ne pas l’exposer. Et le résultat laissera tout le monde se rouler par terre de rire. Ajay dit que Tabu veut des garçons “chauves” ! Tabu jette une craie sur Ajay pendant que les juges et les autres rient à haute voix.