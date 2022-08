Jhalak Dikhhla Jaa 10 : La star de Bigg Boss 13, Asim Riaz, participera-t-elle au spectacle basé sur la danse ? Voici ce qu’il a à dire

Jhalak Dikhhla Jaa 10 va bientôt retourner sur le plateau de télévision. Madhuri Dixit, Karan Johar et Nora Fatehi vont être les juges cette fois-ci avec Manish Paul en tant qu’hôte. Plusieurs noms de célébrités ont fait surface en tant que candidats à participer à l’émission. L’un des noms qui ont fait le tour est de Bigg Boss 13 étoiles Asim Riaz. Asim va-t-il participer à Jhalak Dikhhla Jaa 10 ? Voici ce qu’il a à dire…

Asim Riaz parle de la participation de Jhalak Dikhhla Jaa 10

Eh bien, si les rapports sont là, non seulement Asim Riaz, mais aussi son frère Umar Riaz aurait été approché pour Jhalak Dikhhla Jaa 10. Il a été dit que les deux frères ont eu des pourparlers avec les créateurs de Jhalak Dikhhla Jaa 10. Récemment, quand Asim a été interrogé à ce sujet, la star de Bigg Boss 13 a déclaré qu’il n’était pas très bon en danse et qu’il aimerait apprendre. Il a dit qu’il ne dirait pas non. L’acteur et musicien a rappelé les rumeurs selon lesquelles lui et Himanshi Khurrana auraient été approchés pour Jhalak Dikhhla Jaa 10 il y a quelques années. Il a partagé qu’ils étaient tous les deux occupés par des engagements. Selon un rapport dans ETimes, Asim Riaz a déclaré qu’ils ne pouvaient pas tous les deux retirer 50 jours de leur emploi du temps sur un coup de tête. La star de la télé-réalité a déclaré qu’ils devraient idéalement recevoir une notification préalable de 2 mois.

Asim Riaz fait une révélation sur Khatron Ke Khiladi

Jhalak Dikhhla Jaa 10 est une émission dont on parle beaucoup dans nouvelles de divertissement. Pour en revenir à Asim Riaz, dans le même chat, il a fait une révélation choquante sur le fait d’avoir été approché pour Khatron Ke Khiladi. Asim a partagé qu’il avait été approché l’année dernière mais que les choses n’avaient pas avancé à cause du budget. Il a ajouté qu’il avait été informé plus tard que les réalisateurs s’étaient mis d’accord sur le budget, un jour avant leur départ pour le tournage. “Ça ne marche pas comme ça parce que j’ai d’autres choses à faire. Je ne suis plus une marionnette pour danser sur l’air de qui que ce soit”, a déclaré Asim.

En parlant de Jhalak Dikhhla Jaa 10, outre les juges – Madhuri Dixit, Karan Johar et Nora Fatehi, la composition des candidats comprend Paras Kalnawat, Dheeraj Dhoopar, Shilpa Shinde, Nia Sharma et Gashmeer Mahajani pour n’en nommer que quelques-uns. Jhalak Dikhhla Jaa 10 sera diffusé à partir du 3 septembre.