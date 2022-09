Karan Johar est l’un des juges de Jhalak Dikhhla Jaa 10, et avec ses bouffonneries, il fait toujours rire tout le monde. Cependant, dans l’un des prochains épisodes de l’émission de télé-réalité de danse, Karan versera quelques larmes et la raison en sera la performance de Niti Taylor. Une promo partagée par Colors TV montre que Niti donnera une performance dans laquelle elle et son chorégraphe agiront comme les enfants de Karan, Yash et Roohi. C’est une famille et la performance de Niti touchera les cordes sensibles du cœur de Karan.

La promo de la performance de Niti Taylor Regarder la vidéo

Niti ki performance dekh kar huye Karan Johar émotionnel. Kya aap bhi iss week-end dekhna chaahoge inhe karte huye effectuer? ? Dekhiye #JhalakDikhhlaJaahar sam-dim, raat 8 baje, sirf #Couleurs par. À tout moment sur @justvoot @PypAyurved @karanjohar @niti_taylor pic.twitter.com/ibHicincsD CouleursTV (@CouleursTV) 15 septembre 2022

Dans la promo, nous pouvons voir qu’après la fin de la performance, Karan devient émotif et dit qu’il sent que Yash et Roohi ont grandi et qu’ils sont montés sur scène. Il ajoute: “Tellement bénis qu’ils soient dans ma vie.” Karan se met à pleurer, alors Madhuri Dixit, Nora Fatehi et Maniesh Paul viennent le serrer dans ses bras. Ce sera sûrement une semaine émouvante.

Eh bien, espérons qu’après cette performance, Niti obtienne de bons scores. Ses fans ont été assez contrariés par les juges car ils estiment que même si l’actrice a très bien performé la semaine dernière, elle n’a pas reçu le score qu’elle méritait.

Jhalak Dikhhla Jaa 10 a fait son retour après une interruption de cinq ans. Madhuri et Karan ont jugé l’émission de téléréalité pendant plusieurs saisons, et Nora, qui était candidate à Jhalak Dikhhla Jaa 9, est maintenant juge dans la saison 10.

Outre Niti, des célébrités comme Rubina Dilaik, Shilpa Shinda, Nia Sharma, Gashmeer Mahajani, Dheeraj Dhoopar, Faisal Shaikh, Ali Asgar, Paras Kalnawat et d’autres font également partie du spectacle. Au cours de ces deux semaines, Nia Sharma a le plus impressionné les juges par sa performance.