Jhalak Dikhhla Jaa 10 : Hina Khan fera-t-elle partie de l’émission ? Voici ce que nous savons

Bigg Boss 16 et Jhalak Dikhhla Jaa 10 font beaucoup de nouvelles. Selon les rapports, Jhalak Dikhhla Jaa 10 sera diffusé à partir de septembre 2022. L’émission a été interrompue après que quelques saisons précédentes n’aient apporté aucun TRP. Cette fois, ils prévoient de l’amener à remplacer Dance Deewane Juniors. Madhuri Dixit et Karan Johar seront les juges du panel OG. Nora Fatehi est censée les rejoindre. Les fans de la série connaissent le concept. Il est basé sur Danse avec les stars. Une célébrité et un chorégraphe essaient de présenter de grandes performances chaque semaine, et il y a des éliminations basées sur le vote du public. Selon Tellychakkar, Hina Khan a été approchée par les fabricants en tant que candidate. Des pourparlers sont en cours avec son équipe pour la faire participer à Jhalak Dikhhla Jaa 10.

Certains des noms faisant le tour sont ceux de Nikki Tamboli, Divyanka Tripathi, Mohsin Khan, Simba Nagpal, Shraddha Arya, Nimrit Kaur Ahluwalia, Asim Riaz, Umar Riaz, Ayesha Singh, Divya Agarwal et d’autres célébrités seraient approchés pour le Afficher. Parmi ceux-ci, Ayesha Singh et Simba Nagpal ont déjà nié faire partie de Jhalak Dikhha Jaa 10. L’actrice de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin a déclaré que cette année, elle ne pouvait pas faire le spectacle de danse. Même Simba Nagpal a dit non. L’acteur vétéran Sachin Pilgaonkar a également refusé le spectacle.

Hina Khan est une bonne danseuse et les créateurs sont en pourparlers avec elle. L’actrice aime beaucoup les émissions de téléréalité et nous l’avons vue très bien sur Khatron Ke Khiladi et Bigg Boss 11 dans le passé. Voyons si Hina Khan se charge effectivement de ce projet.