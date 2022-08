Jhalak Dikhhla Jaa 10 : Gashmeer Mahajani groove avec Nora Fatehi ; Amruta Khanvilkar interprète Lavani avec Madhuri Dixit dans les nouvelles promos [Watch]

Jhalak Dikhhla Jaa 10 revient après 5 ans et les fans sont super excités par l’émission de télé-réalité de danse des célébrités. Cette année, la composition des concurrents semble également impressionnante. De Shilpa Shindé à Nia Sharma, Dheeraj Dhoopar et d’autres font partie de Jhalak Dikhhla Jaa 10. Certaines des promos de Jhalak Dikhhla Jaa 10 ont été abandonnées par les fabricants il y a quelques jours et tout récemment les promos de célébrités telles que Gashmir Mahajani et Amruta Khanvilkar Ont été libérés. Vérifions-les ici :

Gashmeer groove avec Nora Fatehi

L’acteur d’Imlie Gashmeer Mahajani a relevé le défi de la danse avec Jhalak Dikhhla Jaa 10. L’acteur est un danseur de formation et est prêt à explorer son parcours dans le monde de la télé-réalité. Gashmeer est vu danser avec Nora Fatehi. La promo est amusante dans laquelle Gashmeer fait correspondre les pas avec Nora sur son numéro de danse populaire Dance Meri Rani. Nora et Gashmeer sont également vus en train de se jumeler dans des tenues bleues. Les fans sont super excités de voir Gashmeer de retour en action sur les écrans de télévision. Regardez la promo ici :

Amruta joue avec Madhuri Dixit

Amruta Khanvilkar a noté l’actrice, qui a été vue pour la dernière fois à Khatron Ke Khiladi revient à la télévision avec Jhalak Dikhhla Jaa 10. L’actrice a été vue aux côtés de Madhuri Dixit dans la promo. Ils ont dansé sur la chanson titre de Jhalak Dikhhla Ja 10 elle-même. Amruta est très jolie dans un sari rouge et Madhuri est toujours aussi gracieuse dans le sari rose. Découvrez la promo ici :

En parlant de Jhalak Dikhhla Jaa 10, l’émission télévisée basée sur la danse sera diffusée le 3 septembre. Nora Fatehi et Madhuri Dixit sont les juges de l’émission aux côtés de Karan Johar. Maniesh Paul a été encordé pour héberger Jhalak Dikhhla Jaa 10. Outre Gashmeer et Amruta, les promos de Dheeraj Dhoopar, Shilpa Shinde et Nia Sharma ont été publiées jusqu’à présent.