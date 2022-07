Jhalak Dikhhla Jaa 10 : Gashmeer Mahajani confirme sa participation ; dit, 'Je pouvais sentir les muscles...'

Jhalak Dikhhla Jaa 10 sera diffusé à la télévision à partir de septembre 2022. L’acteur d’Imlie, Gashmeer Mahajani, a confirmé qu’il faisait partie de l’émission. Il a dit qu’il était heureux de faire une émission comme Jhalak Dikhhla Jaa 10, qui l’aidera dans son travail. Incidemment, Gashmeer Mahajani a commencé sa carrière comme chorégraphe. Il travaille comme acteur depuis sept ans. Il dit que travailler à temps plein en tant qu’acteur ne l’a pas laissé pratiquer. Il a dit qu’il reviendrait à la danse professionnelle avec Jhalak Dikhhla Jaa 10.

Il semble que les répétitions de Jhalak Dikhhla Jaa 10 aient déjà commencé. L’acteur a déclaré qu’il pouvait sentir ses “muscles endormis” le premier jour de la répétition. Il dit qu’il veut être un bon danseur comme il l’était quand il avait 21 ans. Il a déclaré à ETimes TV : “La meilleure partie de travailler sur une émission de téléréalité comme celle-ci, c’est que je peux faire tellement d’autres choses en même temps.” Fans de Gashmeer Mahajani l’a vu arborer un pack de six pour son émission Web, Zakhm. Il a travaillé très dur pour son corps.

Gashmeer Mahajani est un passionné de sport et aime le plein air. Il a dit qu’il travaillait dur pour maintenir ce genre de corps pour le spectacle. Gashmeer Mahajani a déclaré: “Je n’aime pas garder un pack de six, mais c’est important pour mon rôle dans l’émission Web. C’est difficile de se réveiller à 5 heures du matin et de faire mes entraînements. Je pense qu’en tant qu’acteurs, il est important de bien paraître et garder la forme.” La star a fait l’actualité lorsqu’il a quitté Imlie alors que le spectacle était à son apogée. Il a déclaré que le contenu de l’émission pendant les six premiers mois était excellent et qu’il aimait travailler avec tout le monde. Cependant, il a déclaré que la croissance est importante pour un acteur et qu’il a donc choisi de quitter la série.