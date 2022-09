Jhalak Dikhhla Jaa 10 : Gashmeer Mahajan est torse nu et donne une performance super chaude ; les fans crient ; je ne peux pas attendre

Oh mec! Imlie renommée Gashmeer Mahajan tue et comment. L’homme a fait monter la température avec sa chaleur lors de sa première représentation dans Jhalak Dikhhla Jaa 10. La promo du premier parfum de danse de Gashmeer devient virale et ses fans s’affaiblissent à genoux alors qu’il se met torse nu et grésille sur scène avec son chorégraphe. . Les fans vont bâillonner sa chaleur et ne peuvent pas détacher leurs yeux de son physique sexy et de ses abdos de planche à laver. L’homme s’est transformé en bombasse et il a déjà montré le premier aperçu. Un fan de l’acteur a commenté: “Ohhhh myyyy myyyy ne peut plus attendre !!!!”. Une autre aide à l’utilisateur, “Trop chaud à manipuler”. Alors que d’autres ont mentionné à quel point ils attendaient désespérément d’attraper l’avatar sexy de l’acteur.

Gashmeer Mahajan a quitté la renommée d’Imlie au plus fort de la série et beaucoup pensaient que l’acteur prenait une mauvaise décision. Mais mon garçon, il leur a prouvé qu’ils avaient tort car il voulait explorer davantage et ne voulait pas s’en tenir uniquement aux écrans de télévision et sous le contrat nd, c’est la raison pour laquelle Gashmeer a quitté la série. Ses fans étaient extrêmement découragés par son absence de l’émission, mais il est revenu à la télévision avec Jhalak et la publicité a montré qu’il n’avait pas de problème avec la télévision, mais il semble en avoir fini avec les feuilletons quotidiens. En ce moment, l’acteur tente ses paris de niveau pour remporter le titre de la série et nous pouvons voir de grandes chances.

Cashmere Mahajan est l’un des contenus les plus forts avec Rubina Dilaik, Nia Sharma, Dheeraj Dhoopar, Bhabiji Ghar Par Hain, célèbre Shilpa Shinde et d’autres feront de leur mieux pour remporter le titre de l’émission. Eh bien, seul le temps nous dira que vous arriverez à la fin.