Jhalak Dikhhla Jaa 10 : Est-ce que Shraddha Arya fait partie de l’émission de télé-réalité de danse ? L’actrice de Kundali Bhagya brise le SILENCE

Jhalak Dikhhla Jaa 10 est l’une des émissions de télé-réalité les plus attendues. L’émission commencera à être diffusée sur Colors TV le 3 septembre 2022, et des stars de la télévision comme Dheeraj Dhoopar, Nia Sharma, Rubina Dilaik, Paras Kalnawat, Gashmeer Mahajani, Shilpa Shinde et d’autres s’affronteront pour remporter le trophée. Il y a quelques semaines, des rapports ont fait état de Shraddha Arya, actrice de Kundali Bhagya sera également vu dans l’émission, et les fans étaient ravis de pouvoir revoir Dheeraj et Shraddha dans une émission.

Jhalak Dikhhla Jaa 10 est à la mode dans l’actualité du divertissement. Cependant, Shraddha Arya s’est rendue aujourd’hui sur Instagram pour préciser qu’elle ne faisait pas l’émission de téléréalité de danse. Elle a posté une note sur son histoire Insta qui disait qu’elle savait que ses fans étaient tristes, mais qu’elle ne faisait pas partie de Jhalak Dikhhla Jaa 10.

L’actrice a révélé qu’elle donne 24 jours par mois à Kundali Bhagya et obtient 6 jours pour elle-même et sa vie conjugale. Donc, elle n’a plus de temps pour autre chose. Elle dit qu’elle aurait pu se compliquer la vie en jonglant entre deux spectacles, mais qu’elle ne pourrait alors donner le meilleur d’elle-même à aucun des spectacles. Elle a ajouté que si elle devait faire le spectacle, elle devait le gagner. Elle a terminé la note par “J’espère que vous comprendrez tous.”

Eh bien, nous sommes sûrs que les fans de Shraddha seraient un peu contrariés de savoir qu’elle ne fait pas partie de Jhalak Dikhhla Jaa 10. Mais espérons qu’elle participera peut-être à l’émission la saison prochaine.

Pendant ce temps, tous les fans de Kundali Bhagya peuvent encourager Dheeraj Dhoopar qui sera vu secouer une jambe dans Jhalak Dikhhla Jaa 10. Les promos de l’émission ont l’air très intéressantes, et nous avons hâte de voir Madhuri Dixit, Karan Johar et Nora Fatehi en tant que juges de l’émission.