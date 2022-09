Jhalak Dikhhla Jaa 10 : Dheeraj Dhoopar révèle s’il a QUITTÉ Kundali Bhagya pour le spectacle de danse ; dit, ‘Les gens devraient savoir…’

Dheeraj Dhoopar va bientôt faire une entrée fracassante dans Jhalak Dikhhla Jaa 10. L’acteur a déjà été vu dans Shraddha Arya vedette Kundali Bhagya. Il a également Sherdil Shergill dans son minou qui va bientôt frapper le tube. Dheeraj Dhoopar a joué Karan Luthra à Preeta de Shraddha dans Kundali Bhagya. Son personnage était très populaire parmi les masses et sa chimie avec Shraddha était largement appréciée et louée. Cependant, sa sortie de Kundali Bhagya a laissé ses fans le cœur brisé et dévastés. Maintenant, dans une récente interview, Dheeraj a révélé s’il avait quitté la série pour Jhalak Dikhhla Jaa 10.

Dheeraj Dhoopar a-t-il quitté Kundali Bhagya pour Jhalak ?

Eh bien, c’est une notion courante qu’un acteur quitterait une émission de télévision pour d’autres opportunités. Il y a souvent eu des cas où des rapports d’acteurs populaires quittant des émissions de télévision populaires pour des émissions de télé-réalité ont fait surface. Mais est-ce aussi le cas du Dheeraj Dhoopar de Kundali Bhagya ? L’acteur a-t-il quitté l’émission télévisée Shraddha Arya pour Jhalak Dikhhla Jaa 10 ? Il a révélé la même chose dans une interview avec un portail de divertissement en ligne. Dheeraj Dhoopar a nié avoir quitté Kundali Bhagya pour Jhalak Dikhhla Jaa 10. Il a dit qu’il avait quitté la série parce qu’il voulait grandir et voir les choses sous un angle différent. Il attribue à Kundali Bhagya son succès et sa renommée actuels et dément les rumeurs. Dheeraj a ajouté que ses parents lui ont toujours appris à prendre des risques et pensent qu’il faut quitter quelque chose pour commencer une nouvelle aventure.

Dheeraj a partagé qu’on lui avait offert Jhalak Dikhhla Jaa 10 en même temps qu’on lui avait offert Sherdil Shergill. Il a dit: “Cette idée fausse selon laquelle j’ai quitté l’émission (Kundali Bhagya) parce qu’on m’a proposé ces émissions (Jhalak Dikhhla Jaa 10 et Sherdil Shergil), n’est pas vraie.” De plus, il était sur le point d’accueillir son petit garçon avec Vinny Arora à peu près au même moment.

Dheeraj cite un autre exemple

Dheeraj Dhoopar a donné un exemple de l’émission précédente Sasural Simar Ka dans laquelle jouait Prem à Simar de Dipika Kakar. Il a partagé qu’il avait également joué Prem dans Sasural Simar ka pendant cinq ans, puis avait quitté la série. Sasural Simar Ka était au sommet à l’époque et pourtant il avait démissionné. C’est par la suite que Dheeraj a empoché Kundali Bhagya. Ainsi, il ajoute que ce n’était pas la première fois qu’il quittait une émission de télévision populaire. Dheeraj pense que si quelqu’un ne fait pas de pause ou n’essaie pas de nouvelles choses, cela pourrait entraver sa carrière et sa croissance.