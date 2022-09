Jhalak Dikhhla Jaa 10 : Dheeraj Dhoopar fait une sortie choquante de la série pour CETTE raison ?

Jhalak Dikhhla Jaa 10 verra une sortie choquante de la star de Kundali Bhagya Dheeraj Dhoopar de l’émission et cela laissera ses fans navrés et comment l’idole de la télévision qui était sacrément excité de frapper cette émission de téléréalité de danse a fait une sortie à mi-chemin et les rapports suggèrent que il ne reviendra même pas. Selon les rapports, Dheeraj a cité des problèmes médicaux et a quitté l’émission à mi-chemin, tandis que les créateurs et les juges de l’émission ont respecté sa décision car la santé n’est pas au-dessus de tout. L’acteur de télévision avait révélé plus tôt qu’il faisait face à des blessures et des ecchymoses lors de sa toute première représentation et maintenant, dans les trois semaines, il a décidé d’arrêter car cela nuit à sa santé.

Alors que cette nouvelle est un coup dur pour les fans de Dheeraj Dhoopar qui soutenaient l’acteur et souhaitaient même qu’il gagne. Cependant, eux aussi respectent totalement sa décision. Dheeraj, qui est également un nouveau papa en ville, s’est même plaint de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec son fils et, par conséquent, l’acteur obtiendra le temps souhaité avec son fils et, semble-t-il, on lui demandera de se reposer au lit pendant quelques temps. semaines.

Appelant faire deux spectacles consécutifs épuisants, Dheeraj avait admis que sa mort pouvait parfois avoir des conséquences néfastes, mais cela fait partie du processus et de sa carrière. Il a même ajouté que Dieu lui a fait grâce qu’en lui donnant deux spectacles, il est béni avec son fils nouveau-né qu’il appelle un anti-stress et a avoué être coupable car il ne peut pas passer du temps avec lui. Alors que l’acteur est même triste que son fils soit sa meilleure bénédiction et qu’il oublie tout quand il est autour de lui. Dheeraj Dhoopar est juste biwa au sommet de son art.