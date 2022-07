Jhalak Dikhhla Jaa 10 : Dheeraj Dhoopar de Sherdil Shergill, Niti Taylor de Kaisi Yeh Yaariyaan pour participer au spectacle de danse ?

Jhalak Dikhhla Jaa 10 est l’une des émissions de télévision les plus attendues des temps à venir. Une longue liste de célébrités qui participeront à la nouvelle saison de Jhalak Dikhhla Jaa est sortie. De Hina Khan, Nia Sharma, Paras Kalnawat et d’autres noms de célébrités se sont manifestés. Et maintenant, les derniers à rejoindre la liste des candidats potentiels sont Kundali Bhagya célébrité Dheeraj Dhoopar et Kaisi Yeh Yaariyaan actrice Niti Taylor. Oui, tu l’as bien lu. Vérifiez plus de détails ci-dessous :

Jhalak Dikhhla Jaa 10 nouveaux participants

Selon un rapport dans ETimes, Dheeraj Dhoopar, qui a repris Sherdil Shergill est en pourparlers pour le spectacle de danse des célébrités, Jhalak Dikhhla Jaa 10. D’autre part, Niti Taylor, qui tourne actuellement pour, Kaisi Yeh Yaariyaan 4, est également en pourparlers et devrait faire partie de la nouvelle saison de Jhalak Dikhhla Jaa. La discussion avec Dheeraj Dhoopar est toujours en cours. On dit que l’affaire sera bientôt bouclée. D’un autre côté, Niti serait déjà un participant.

Mohsin Khan pour participer à JDJ10 ?

Plus tôt, il y avait des rapports selon lesquels Mohsin Khan de la renommée de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai était l’un des participants de Jhalak Dikhhla Jaa 10. L’acteur avait précisé qu’il n’allait pas participer à l’émission. Il aurait été l’une des premières célébrités à être approchée pour Jhalak Dikhhla Jaa 10. Outre Hina Khan, Paras Kalnawat, Mohsin Khan et Nia Sharma, d’autres noms incluent Nikki Tamboli, Divyanka Tripathi, Simba Nagpal, Shraddha Arya, Nimrit Kaur Ahluwalia, Asim Riaz, Umar Riaz, Divya Agarwal pour n’en nommer que quelques-uns.

Pendant ce temps, Dheeraj Dhoopar sera bientôt vu dans Sherdil Shergill aux côtés de sa co-star de Naagin 5, Surbhi Chandna. D’autre part, Niti reprendra son rôle de Nandini aux côtés de Parth Samthaan et d’autres pour une nouvelle saison de Kaisi Yeh Yaariyaan. Pour en revenir à Jhalak Dikhhla Jaa 10, Nora Fatehi, Madhuri Dixit et Karan Johar seraient les juges. Il devrait être diffusé le 2 septembre.