Jhalak Dikhhla Jaa 10 : Des étincelles entre Paras Kalnawat et Navika Kotia ? PELLE À CHAUD

Paras Kalnawat qui a essayé le rôle de Samar dans Anupamaa brille actuellement dans Jhalak Dikhhla Jaa 10. Après sa sortie dramatique de la populaire émission de télévision, Paras impressionne maintenant tout le monde avec son talent de danseur dans l’émission de téléréalité des célébrités. Il reste également dans l’actualité à cause de sa vie amoureuse. Paras Kalnawat et Urfi Javed étaient un couple il était une fois. Par intermittence, ils ne cessent de se lancer des accusations. Maintenant, Paras et l’actrice anglaise Vinglish Navika Kotia.

La liaison de Paras Kalnawat avec Navika attire l’attention

Selon un rapport de Telly Chakkar, il semble que Paras et Navika Kotia partagent un lien spécial. Sur ses stories Insta, Paras Kalnawat a partagé une vidéo dans laquelle on pouvait voir Navika Kotia. Le rapport suggère qu’il y a quelques jours, ils ont été aperçus en train de se promener en voiture. Eh bien, juste à la base de cela, on suppose que quelque chose se prépare entre les deux. Mais tous les deux ont été discrets à ce sujet. Les deux pourraient aussi être juste amis, non ?

Il y a quelques jours, des rumeurs disaient que quelque chose se préparait entre Paras Kalnawat et Nia Sharma. Tous deux sont candidats à l’émission. C’était Nia Sharma qui avait démenti ces rapports. L’actrice avait critiqué les reportages des médias déclarant que ce n’est pas parce qu’elle est célibataire qu’elle ne peut pas être liée à tout le monde !

Le voyage Jhalak Dikhhla Jaa 10 de Paras Kalnawat

Pendant ce temps, lors de l’émission Jhalak Dikhhla Jaa 10, Paras avait exprimé son penchant pour Nora Fatehi. Il avait révélé qu’il avait attendu plus d’une heure à l’extérieur de la camionnette de Nora pour la rencontrer. Nora a également fait l’éloge du doux sourire de Paras. Eh bien, il semble que Paras Kalnawat soit un favori des femmes ces jours-ci.