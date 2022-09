Jhalak Dikhhla Jaa 10 : Découvrez qui est le juge préféré de Gunjan Sinha, le plus jeune concurrent de l’émission

L’un des plus jeunes concurrents de Jhalak Dikhhla Jaa 10 a été Gunjan Sinha. L’enfant de six ans est devenue célèbre lorsqu’elle est venue sur le plateau de Bigg Boss 13 avec Salman Khan. Elle avait reçu le titre de « Swag ki rani » de la légende de la danse Madhuri Dixit.

Plus tôt dans une interview avec Mid-Day, la petite fille a été interrogée sur son juge préféré. Elle a dit qu’elle aimait Madhuri madame. Son chorégraphe Sagar Bora a révélé que tous les juges sont formidables mais qu’il a beaucoup de respect pour Madhuri madame. Il l’idolâtre. Cependant, Sagar et Gunjan se connectent à Nora comme elle fait du hip-hop et de l’afro. Karan Johar a une perception différente mais le commentaire de Madhuri en tant que chorégraphe a beaucoup de valeur.

Pour en revenir à Gunjan, selon un rapport publié par Bollywood Shaadis, elle facture Rs. 1 lakh par épisode. Elle est l’une des plus jeunes participantes de l’émission, mais peut livrer un combat acharné à n’importe quel participant. Elle a également été la première finaliste de Dance Deewane Saison 3.

Regardez la danse de Gunjan Sinha sur Jhalak Dikhhla Ja :

Parlant de Jhalak Dikhhla Jaa 10, Ali Asgar a été le premier participant à être éliminé de l’émission. Le premier épisode de la dernière saison a été diffusé le 3 septembre 2022. L’émission de cette année est intéressante car elle présente des personnes de différents horizons.

L’émission a été diffusée pour la première fois en 2006 et c’est en 2010 que Madhuri est devenu le juge de l’émission. Quand elle est entrée dans l’émission, dans le premier épisode, elle a été vue en train de jouer sur des chansons comme Humko Aaj Kal, Dhak Dhak, Choli Ke Peeche et Aaja Nachle. Elle a reçu beaucoup d’appréciation de ses fans.