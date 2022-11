Jhalak Dikhhla Jaa 10 : Arjun Bijlani assumera les fonctions d’accueil ; remplace Maniesh Paul pour CETTE raison

Manish Paul est le visage de Jhalak Dikhhla Jaa. C’est parce qu’il anime la série depuis 10 ans, mais malheureusement, il ne tournera pas pour les derniers épisodes à venir. C’est parce qu’il a été malade, semble-t-il. Maniesh a établi une référence sur l’écran de télévision avec ses compétences d’hébergement. Il va donner Jhalak Dikhhla Jaa 10 raté à cause de sa mauvaise santé. Le récent tournage de l’émission avait eu lieu à Filmcity de Bombay. Acteur de télévision populaire Arjun Bijlani prendra sa place et animera le dernier épisode de Jhalak Dikhhla Jaa.

Ici, jetez un œil à Arjun Bijlani qui animera Jhalak Dikhhla Jaa 10.

Des sources proches de l’émission de télé-réalité de danse ont informé ETimes que Maniesh sauterait le prochain tournage de l’émission car il ne se sentait pas bien. L’émission de télé-réalité de danse a diverti les fans avec des performances de danse stellaires semaines après semaines. L’émission de téléréalité de danse est revenue sur le petit écran après cinq ans et a des concurrents comme Rubina Diliak, Nia Sharma, Amruta Khanvilkar, Gashmeer Mahajani, Niti Taylor, Paras Kalnawat qui sont des visages populaires. Les juges de l’émission sont Madhuri Dixit, Karan Johar et Nora Fatehi.

L’émission de télé-réalité de danse présentera des rebondissements incroyables dans le spectacle, mais Maniesh ne sera pas sur le front de l’action. Maniesh, plus tôt dans une interview avec la même publication, avait révélé qu’il avait déjà été rejeté en tant que participant de Jhalak Dikhhla Jaa et qu’il est maintenant devenu une partie importante de l’émission. Il a révélé qu’il n’était jamais en colère ni ne l’a pris dans son ego. C’était son parcours et il voulait grandir dans la vie. Il se sent béni d’avoir eu l’opportunité d’animer l’émission plusieurs fois. Il a également révélé que c’était un grand sentiment pour lui.