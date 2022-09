Jhalak Dikhhla Jaa 10 : Après Shah Rukh Khan, Dheeraj Dhoopar comparé à CETTE superstar par Madhuri Dixit [Exclusive]

Jhalak Dikhhla Jaa 10 a commencé le week-end dernier, et la plupart des concurrents ont impressionné les juges Karan Johar, Madhuri Dixit et Nora Fatehi. La performance de Dheeraj Dhoopar a également attiré l’attention de tous et Karan Johar l’a même comparé à Shah Rukh Khan. Eh bien, nous sommes sûrs que c’était un grand moment pour Dheeraj d’être comparé au King Khan de Bollywood. Maintenant, BollywoodLife a appris que pour sa deuxième performance, l’acteur était comparé à une superstar de plus, et cette fois, il a reçu le compliment de Madhuri Dixit.

Une source nous a informés que Dheeraj a été comparé à Ranveer Singh par Madhuri Dixit. L’actrice a déclaré que l’entrée de l’acteur dans la performance lui rappelait Ranveer. Eh bien, nous sommes sûrs qu’après avoir lu ceci, les fans de Dheeraj seront ravis de regarder sa deuxième performance.

Hier, des photos de Dheeraj dans une tenue blingy bleu foncé étaient devenues virales. La tenue donnait une ambiance rétro parfaite. Découvrez les photos ci-dessous

Dheeraj a fait partie de nombreuses émissions de télévision et est devenu célèbre grâce à sa performance en tant que Karan Luthra dans Kundali Bhagya. Il y a quelques mois, l’acteur a fait une sortie de la série. Mais, ses fans sont maintenant ravis de le voir dans Jhalak Dikhhla Jaa 10 qui est sa toute première émission de téléréalité. Dheeraj est resté à l’écart des émissions de téléréalité, mais c’est bien de le voir secouer une jambe sur JDJ10. De plus, son émission de fiction Sherdil Shergill sera bientôt diffusée sur Colors TV.

Même dans sa vie personnelle, Dheeraj a récemment obtenu une promotion en devenant père. Lui et sa femme Vinny Arora ont eu la chance d’avoir un petit garçon le mois dernier. Dheeraj est sûrement dans la meilleure phase de sa vie, et ses fans sont très contents pour lui.