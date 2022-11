Jhalak Dikhhla Jaa 10: Après qu’Arjun Bijlani remplace Maniesh Paul, Terence Lewis remplacera CE juge dans l’émission

Jhalak Dikhhla Jaa 10 a été créée le 3 septembre avec de nombreux noms populaires en tant que candidats célèbres dans l’émission de télé-réalité basée sur la danse. Au fil des semaines, de nombreuses célébrités ont été éliminées et certaines ont quitté la série pour des raisons médicales. Même l’hôte de Jhalak Dikhhla Jaa 10, Manish Paula été remplacé pour le moment par l’acteur populaire Arjun Bijlani. Maniesh ne se portait pas bien et, par conséquent, Arjun a pris les fonctions d’hébergement à sa place. Et maintenant, un juge sera remplacé dans le prochain épisode de Jhalak Dikhhla Jaa 10. Plus tôt Terence Lewis remplacé Nora Fathi. Et maintenant, il honorera à nouveau les décors en tant que juge.

Terence Lewis sera juge sur Jhalak Dikhhla Jaa 10, pour remplacer CE juge

Ainsi, selon un rapport de TellyChakkar, Terence Lewis, célèbre chorégraphe, acteur et chanteur remplacera Karan Johar en tant que juge sur Jhalak Dikhhla Jaa 10 cette fois. Oui, tu l’as bien lu. Karan ne pourra pas se rendre au tournage de Jhalak Dikhhla Jaa 10 cette fois-ci et, par conséquent, Terence sera considéré comme juge à sa place dans le prochain épisode. Il y a quelques semaines, Terence Lewis avait honoré les décors de Jhalak Dikhhla Jaa 10 en tant que juge à la place de Nora. Nora avait des raisons personnelles pour lesquelles elle n’était pas disponible pour le tournage.

Cependant, cette fois-ci, ce sera une sorte de réunion pour Nora Fatehi et Terence Lewis. Ils ont tous deux été juges dans d’autres émissions de télé-réalité auparavant. Ils étaient même liés pour leurs morceaux de danse sur scène et leur chimie torride. Mais Terence et Nora ont soutenu qu’ils étaient amis et rien de plus.

Controverse Terence et Nora

Récemment, Terence Lewis a de nouveau abordé la polémique entre lui et Nora Fatehi. Il se trouve qu’il y a des années, un clip / des photos où des virus et des internautes avaient critiqué Terence pour avoir touché Nora de manière inappropriée. Le chorégraphe a été choqué et s’est rappelé n’avoir jamais touché Nora en premier lieu. Nora était juge invitée dans l’émission pour un épisode et ils étaient sur scène en suivant les instructions de Geeta Kapur tout en accueillant des invités estimés.