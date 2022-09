Jhalak Dikhhla Jaa 10 : Après la chute de Niti Taylor sur le plateau, sa vidéo d’audition devient virale [Watch]

Fans de Jhalak Dikhhla Jaa 10 sent que Niti Taylor et Akash Thapa n’obtiennent pas la reconnaissance qu’ils devraient, malgré de bons résultats dans l’émission de télé-réalité de danse. De nombreux fans ont le sentiment d’avoir été mis à l’écart par les créateurs de la série. Il y a quelques jours, Niti Taylor avait révélé qu’elle et Akash Thapa avaient travaillé dur mais qu’ils n’avaient jamais parlé de la même chose. Elle a commencé à pleurer après que Rohit Shetty lui ait fait une farce sur les plateaux de tournage.

Au milieu de tout cela, nous sommes tombés sur une vidéo d’audition inédite de l’actrice. Dans le clip, elle est follement amoureuse d’une personne appelée Aditya. Elle lui avoue son amour, mais il lui dit qu’il a l’intention de se marier avec Mandira. Niti a le cœur brisé et la façon dont elle a décrit ses émotions dans le clip est à ne pas manquer.

Regardez la vidéo d’audition inédite de Niti Taylor ici :

Lorsque l’actrice est tombée en panne sur les plateaux de Jhalak Dikhhla Jaa 10; elle avait dit qu’elle était très petite devant les autres concurrents. Elle a dit qu’elle et Akash faisaient aussi beaucoup de travail acharné et qu’ils avaient également des contusions. Elle a également dit qu’elle n’était pas danseuse, mais qu’après avoir participé à Jhalak Dikhhla Jaa 10, elle s’est fait remarquer et pour elle, c’est une grande chose.

Regardez Niti Taylor pleurer sur les plateaux de Jhalak Dikhhla Jaa 10 :

“Hum jyada bolte nhi hai, mais hum bhi bahut mehnat karte hai” dit-elle juste ce qu’elle ressentait du fond du cœur ! Je t’aime c’est tout! Tellement fier de toi ! Enfin tu as mis ton coeur à l’ouvrage !#NitiTaylor #NitiInJhalak10 #JhalakDikhhlaJaa #JhalakDikhhlaJaa10 pic.twitter.com/XzM2JTUvVX fanpage_niti_squad (@nitisquad) 25 septembre 2022

Pour parler de l’actrice elle est née le 8 novembre 1994 à Delhi. Son père Sandip Taylor est un Gujarati tandis que sa mère est une chrétienne bengali. Elle a également une sœur aînée nommée Aditi Taylor Parbhoo Taylor s’est fiancée en 2019 à Parikshit Bawa, qui sert dans l’armée indienne. Le couple s’est marié le 13 août 2022, au milieu de la pandémie de COVID-19. Elle est surtout connue pour son travail dans Kaisi Yeh Yaariaan.