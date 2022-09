Jhalak Dikhhla Jaa 10 : Jhalak Dikhhlaa Jaa est l’une des émissions de téléréalité de danse amusantes et populaires. Cette saison s’annonce également incroyable car les concurrents de cette saison sont vraiment excitants. Ali Asgar, Faisal Shaikh, Rubina Dilaik, Paras Kalnawat et d’autres sont prêts pour le spectacle. Le spectacle est sorti après 5 ans, et les fans sont vraiment enthousiasmés par le spectacle. Ali Asgar a récemment donné une interview sur son expérience de la saison 10 de Jhalak Dikhhlaa Jaa. Dans une interview, il a déclaré qu’il travaillait dur et souhaitait vraiment remporter le trophée. Il a également dit qu’il faisait facilement des pas de danse difficiles. Voyons ce que les autres choses qu’Ali Asgar a partagées avec nous. Regarder la vidéo.