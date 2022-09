Jhalak Dikhhka Jaa 10 : l’ex-petite amie de Paras Kalnawat d’Anupamaa, Urfi Javed, loue sa performance ; le premier dit “Respectez son travail acharné …”

L’acteur d’Anupamaa, Paras Kalnawat, qui a essayé le rôle de Samar dans la populaire émission de télévision, est actuellement vu dans la saison 10 de Jhalak Dikhhla Jaa. Récemment, l’ex-petite amie de Paras, Urfi Javed, a salué sa performance dans une émission de téléréalité de danse de célébrités. Paras a fait ses débuts dans l’émission de télé-réalité de danse et fait tourner la tête avec ses performances grésillantes.

L’ex-petite amie de Paras, Urfi, a partagé un message sur ses réseaux sociaux dans lequel elle l’a félicité. Le message d’Urfi pour Paras a soulevé de nombreux sourcils. Eh bien, Urfi et Paras étaient en couple, mais les deux se sont séparés sur une note aigre. Depuis lors, Urfi et Paras se sont ciblés dans le passé et ont attiré l’attention en s’insultant. Dans son histoire Instagram, Urfi a partagé la promo de Paras avec son partenaire de danse de la saison 10 de Jhalak Dikhhla Jaa. Urfi a sous-titré le message comme suit : “Tu es si fier de te voir grandir”, avec un emoji en forme de cœur.

Jetez-y un œil –

Paras a été cité par TimesofIndia faisant l’éloge de son ex-amoureuse. Il a dit qu’il respecte son travail acharné et les deux ont même parlé de ses luttes dans le passé. Il a dit que le travail acharné et le dévouement d’Urfi le rendaient fier d’elle. Il a même ajouté en disant que les deux ne sont pas dans la zone pour se battre, mais ont un respect et une admiration mutuels l’un pour l’autre.

De plus, Urfi a même partagé un autre Instagram de Paras avec son chorégraphe Shweta Sharda et l’a sous-titré comme suit : “Je les aime à Jhalak !” avec un visage emoji. Il semble que ce ne soit que le début de l’amitié entre Paras et Urfi. Outre les célébrités, Paras reçoit également des commentaires positifs de ses fans. Paras semble gagner les cœurs avec ses performances de danse électrisantes.

La saison 10 de Jhalak Dikhhla Jaa est jugée par Nora Fatehi, Karan Johar et Madhuri Dixit.