J’habite près de la vraie maison The Watcher de Netflix – ça a “paniqué” la ville et les habitants ont “vraiment peur”

Un résident de Lifelong Westfield a partagé que l’observateur “avait paniqué” la ville et avait “vraiment peur”.

La saga de The Watcher – qui a laissé à la famille Broaddus une série de lettres inquiétantes et menaçantes – a été transformée en une nouvelle série Netflix en sept parties.

Ralph Bencivenga, propriétaire de Bovella’s Pastry Shoppe, a déclaré que les résidents étaient “paniqués” Crédit : Adam Gray/SWNS pour The US Sun

La famille Broaddus a reçu les lettres de mauvais augure au 657 Boulevard Crédit : Adam Gray/SWNS pour The US Sun

Bovella’s Pastry Shoppe est situé dans le centre-ville de Westfield, à moins d’1,6 km du 657 Boulevard Crédit : Adam Gray/SWNS pour The US Sun

La police de Westfield a refusé de commenter la nouvelle série Netflix Crédit : Adam Gray/SWNS pour The US Sun

La famille a acheté une magnifique maison de six chambres à Westfield, New Jersey pour 1,3 million de dollars en juin 2014, mais quelques jours plus tard, ils ont reçu leur première note anonyme envoyée par quelqu’un connu uniquement sous le nom de “The Watcher”.

Ralph Bencivenga, l’un des propriétaires de Bovella’s Pastry Shoppe dans le centre-ville de Westfield, a déclaré au US Sun que “tout le monde était paniqué” lorsque la saga a commencé en 2014.

« Westfield est une ville familiale. Rien ne se passe vraiment à Westfield. Alors quand c’est arrivé, tout le monde devenait fou”, a-t-il dit.

Bencivenga, qui travaille à la pâtisserie depuis 1985, a déclaré que les affaires étaient comme d’habitude pour la boulangerie animée, située à moins d’un mile du 657 Boulevard.

Mais il a dit que certains résidents de Westfield étaient plus touchés que d’autres.

“Cela ne nous a pas affectés parce que nous faisons notre routine normale ici [at the pastry shoppe]mais je connais beaucoup d’habitants qui avaient vraiment peur du quartier”, a-t-il déclaré.

“Autour de ce quartier où se trouvait la maison Watcher, je pense que les gens étaient juste nerveux et prudents.”

En ce qui concerne la nouvelle série Netflix, Bencivenga a déclaré que ses sentiments étaient mitigés.

“Ce n’est pas quelque chose dont vous voulez vraiment vous vanter”, a-t-il dit, mais a ajouté que c’était “plutôt cool”.

LE MYSTÈRE COMMENCE

Derek et Maria Broaddus ont acheté la maison de six chambres pour 1,3 million de dollars en juin 2014, mais quelques jours plus tard, ils ont reçu leur première note anonyme.

Les lettres effrayantes envoyées à l’adresse ont révélé que l’auteur connaissait des détails intimes sur leur vie et l’aménagement de la maison.

Ils ont également averti que si les enfants descendaient au sous-sol, leurs parents “ne les entendraient jamais crier”.

Chacune des lettres n’était signée que par “The Watcher”, le titre de la nouvelle série Netflix vaguement basé sur la saga troublante des Broaddus.

Westfield, à seulement 28 miles de Manhattan, est souvent nommé l’un des endroits les plus sûrs où vivre en Amérique.

Pour la famille Broaddus, acheter la maison coloniale néerlandaise au 657 Boulevard était la réalisation d’un rêve de toute une vie.

Maria est née à Westfield et la nouvelle maison spacieuse avec quatre salles de bains et plus de 3 800 pieds carrés était à quelques pâtés de maisons de sa maison d’enfance.

Derek, qui a grandi dans la classe ouvrière du Maine, avait gravi les échelons pour devenir vice-président senior d’une compagnie d’assurance new-yorkaise avant son 40e anniversaire.

NOTE CREEPY ‘JEUNE SANG’

Trois jours seulement après la fermeture de la maison, Derek peignait sa nouvelle maison lorsqu’il est sorti pour vérifier le courrier.

À l’intérieur se trouvait une lettre, adressée en écriture épaisse et maladroite au “nouveau propriétaire”, et une note dactylographiée.

“Cher nouveau voisin au 657 Boulevard, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans le quartier”, commençait la lettre.

« Comment t’es-tu retrouvé ici ? Le 657 Boulevard vous a-t-il appelé avec sa force intérieure ?”

L’auteur a poursuivi en disant que la maison avait “été le sujet de ma famille pendant des décennies” et a déclaré qu’il avait “été chargé de surveiller et d’attendre sa seconde venue”.

Ils ont ensuite demandé si les propriétaires savaient “ce qui se cache dans les murs” de la maison et ont dit qu’ils “découvriraient” pourquoi ils étaient là.

L’auteur de la note a révélé qu’ils avaient déjà commencé à surveiller la famille, identifiant divers détails personnels, tels que leur mini-fourgonnette Honda et le fait qu’ils avaient engagé des constructeurs pour rénover la maison.

Les lettres avertissaient que le couple rendrait la maison “malheureuse” s’ils la changeaient, et faisaient une référence effrayante à leurs enfants.

“The Watcher” savait même combien d’enfants le couple avait et a dit qu’ils voulaient que la maison soit remplie de “sang jeune”.

Il n’y avait pas d’adresse de retour sur l’enveloppe et l’auteur a taquiné les propriétaires en leur disant qu’ils pouvaient être un voisin ou simplement un passant.

La lettre se terminait en avertissant que ce ne serait pas la dernière, en disant: “Bienvenue mes amis, bienvenue. Que la fête commence”, suivi d’une signature dactylographiée: “The Watcher”.

L’auteur anonyme enverra plusieurs autres lettres au cours des semaines suivantes.

La famille Broaddus, trop effrayée pour emménager dans sa nouvelle maison, l’a louée et dit qu’une autre lettre est arrivée en 2017, avertissant de diverses tragédies qui pourraient survenir, comme des accidents de voiture, des incendies ou la mort subite d’un être cher.

Ils ont finalement mis la maison en vente et l’ont vendue en 2019 pour une perte d’environ 400 000 $.

Les nouveaux résidents de la maison n’ont pas pu être joints par The US Sun mercredi.

“C’ÉTAIT UNE MAISON FOLLE”

Alors que de nombreux voisins le long du boulevard sont venus et sont partis, certains étaient là au moment où la saga se déroulait.

Kimberly Sorrentino vit sur The Boulevard depuis environ 30 ans.

Elle a déclaré au US Sun qu’avant que la famille Broaddus n’achète la maison, “c’était une maison de fou”.

“C’était une maison de célibataire avant d’être une maison privée”, a déclaré Sorrentino.

Sorrentino “a sérieusement envisagé” d’acheter la maison de la famille Broaddus lorsqu’elle était en vente.

“Je pensais que c’était un bon prix pour la maison”, a-t-elle déclaré.

“Je n’y pense pas beaucoup, je ne pense pas que ce soit effrayant”, a déclaré Sorrentino.

“Je dirais que les car jackings dans cette ville sont beaucoup plus sérieux que The Watcher.”

Une autre voisine de l’autre côté de la rue a fait écho à ce sentiment, affirmant qu’elle n’était pas non plus inquiète à l’époque.

Cependant, elle a partagé qu’elle faisait partie du groupe de voisins le long du boulevard qui a participé à des tests ADN volontaires dans le cadre de l’enquête sur les lettres mystérieuses.

“Deux détectives sont venus… et je savais que je ne faisais partie de rien, mais c’était bizarre”, se souvient-elle.

Elle n’a plus rien entendu après le test.

“J’espère que le film est bon, mais il y a tellement plus à dire”, a-t-elle ajouté.

Lorsqu’il a été approché par The US Sun, le département de police de Westfield a déclaré: “Nous ne faisons pas de déclaration pour le moment.”

“C’EST JUSTE NOTRE VILLE”

D’autres membres de la communauté ont eu des réactions mitigées à l’annonce que l’histoire de The Watcher était sur le point d’être diffusée sur Netflix.

“Cela va probablement être bien plus dramatique que l’histoire réelle”, a déclaré mercredi un employé d’un salon d’épilation au US Sun.

“Les gens n’en ont pas entendu parler”, a ajouté un autre.

Ailleurs, en dehors de Feast Catering où tout le monde semblait savoir que tout le monde venait chercher le déjeuner, deux femmes ont déclaré qu’elles avaient tendance à “rester en dehors des affaires de la ville”.

“C’est juste notre ville”, a déclaré une femme.

“J’ai un peu l’impression que c’est l’ambiance de la ville en général – vous n’avez pas besoin de connaître les affaires de tout le monde.”

Elle a insisté sur le fait que Westfield – avec une population d’un peu moins de 30 000 habitants – est une “petite ville heureuse”.

De nombreux résidents et membres de la communauté ont mentionné le va-et-vient constant des camions de presse en 2014, lorsque les lettres sont devenues une histoire nationale.

Une femme qui était avec sa mère et sa fille au Vicki’s Diner a déclaré qu’elle “se sentait mal” pour la famille à l’époque.

“Je pense que c’était quelqu’un qui plaisantait”, a-t-elle déclaré à propos des lettres mystérieuses.

“Je ne sais pas si je l’achèterais”, a-t-elle rapidement ajouté.

The Watcher, avec Naomi Watts, est maintenant diffusé sur Netflix.