J’habite dans “la rue la plus solitaire de Grande-Bretagne” – le conseil veut que je sorte mais je ne bougerai pas… J’ai même commencé à redécorer

Un papa qui refuse de quitter « la rue la plus solitaire de Grande-Bretagne » a commencé à redécorer sa maison.

Nick Wisniewski, 66 ans, n’a pas de voisins vivant à côté de lui dans 128 appartements après le départ du dernier des quelque 200 résidents en décembre dernier.

Lors d’une récente réunion du comité de planification, les conseillers ont donné le feu vert pour approuver le début du processus de commande d’achat obligatoire pour l’appartement de Nick.

Mais Nick refuse de partir malgré les tentatives du conseil de le racheter et prévoit de dépenser 1 000 £ pour repeindre son salon, obtenir de nouveaux tapis et recouvrir son hall.

Les huit blocs d’appartements et autres maisons de Stanhope Place à Wishaw, dans le North Lanarkshire, doivent tous être démolis.

Les responsables du conseil lui ont offert 35 000 £ pour son appartement plus deux ans de loyer ailleurs s’il déménageait – mais Nick l’a refusé.

Nick, employé de banque à la retraite, a déclaré: “Je ne cherche pas une nouvelle maison.

“J’ai décidé de peindre et de tapisser mon entrée et mon salon et d’acheter un nouveau tapis dans le salon qui coûte environ 1 000 £.

“J’ai commencé à enlever le papier peint de mon hall et j’ai commandé des panneaux de bois que j’espère monter la semaine prochaine.

“Je ne suis pas inquiet de dépenser de l’argent pour faire ce genre de choses parce que je ne vais nulle part.

“J’ai entendu dire que le conseil avait un bon de commande obligatoire mais ils ne m’ont pas contacté à ce sujet, ce qui me choque vraiment.

“Je reste sur place.

“Même si le conseil a un bon de commande obligatoire, cela prendrait encore un certain temps.

“Je ne suis pas inquiet à ce sujet.

“Je prévois toujours de passer Noël à la maison cette année.”

Nick a déclaré que les chefs de conseil avaient laissé la zone abandonnée et envahie par des propriétés vides fermées après le départ des derniers résidents.

Mais il a dit qu’il avait été choqué de voir récemment que l’herbe avait été coupée, son proche nettoyé et de nouvelles lumières installées dans les lampadaires.

“Ils ont commencé à nettoyer ma fermeture, ce que j’ai trouvé étrange.

“Ensuite, ils ont remplacé les lumières des lampadaires et coupé une partie de l’herbe longue autour du parking.

“Je pense que c’est un peu fou s’ils disent qu’ils vont encore démolir l’endroit.

“Tout l’endroit était censé être démoli en novembre dernier, cela n’a aucun sens pour moi ce qui se passe mais je suis heureux parce que je suis toujours là.”

Nick a acheté son appartement en 2017 dans le cadre du programme Right to Buy qui a aidé les locataires du conseil à acheter leur maison à un prix réduit.

Un porte-parole du North Lanarkshire Council a déclaré: «Nous sommes en dialogue avec M. Wiesnewski depuis plusieurs années pour essayer de parvenir à un accord sur l’achat de sa propriété et lui trouver un logement alternatif approprié dans le cadre de nos plans de régénération plus larges pour Gowkthrapple. .

« Le plan directeur de régénération de Gowkthrapple sur ce site comprend la construction de 300 nouveaux logements, la première phase de 97 nouveaux logements sociaux à louer étant déjà en cours.

«Tous les efforts ont été faits pour parvenir à un accord, mais nous n’avons jusqu’à présent pas été en mesure de parvenir à un règlement. Un rapport a été convenu par les membres élus lors d’un récent comité de planification pour procéder à un bon de commande obligatoire (CPO) de la propriété conformément à la législation actuelle en matière de planification.

“Nous restons disposés à essayer de convenir d’une acquisition volontaire et à discuter des options de relogement avec M. Wiesnewski alors que nous procédons aux préparatifs du processus de CPO.”