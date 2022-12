JH Events and Flowers à McHenry étend sa portée – Shaw Local

JH Events and Flowers à McHenry étend sa portée dans la région, une décision marquée par son adhésion à la chambre de commerce de la région de Cary-Grove et à la chambre de commerce de la région de Chain O’ Lakes.

La propriétaire Jennifer Hunt a ouvert la vitrine, 3603 Municipal Drive à McHenry, en 2017 après avoir travaillé pour Countryside Flower Shop, Nursery and Garden Centre pendant 21 ans, selon un communiqué de presse.

Elle est designer florale depuis 30 ans et a participé à plus de 1 000 mariages et événements spéciaux, selon le communiqué.

Spécialisé dans les motifs floraux personnalisés pour toutes les occasions, JH Events and Flowers possède également une boutique de cadeaux avec une sélection d’articles de décoration intérieure, de nouveauté et de spécialité. Ils offrent également des cours de design floral et de décoration.

Pour en savoir plus sur JH Events and Flowers, rendez-vous sur jheventsandflowers.com ou composez le 815-331-8616.