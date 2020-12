Un aéroport désolé John F. Kennedy (JFK) à New York la veille de Noël ressemblait à beaucoup d’autres aux États-Unis, car moins de 850000 personnes ont pris leur envol pour le week-end de vacances.

Vendredi, le jour de Noël, la porte-parole de la Transportation Security Administration (TSA), Lisa Farbstein, a déclaré que seules 846520 personnes avaient été contrôlées jeudi aux points de contrôle des aéroports du pays.

Cela représentait environ un tiers du nombre de personnes qui ont voyagé la veille de Noël en 2019, a ajouté la porte-parole.

«Il y a un an, 2 552 194 personnes ont été dépistées. Si vous choisissez de voyager, veuillez porter un masque », a-t-elle déclaré dans le post.

Et JFK reflétait vraiment le peu de voyages en avion pendant le week-end de vacances.

Le terminal 1 de l’aéroport international John F.Kennedy le jour de la veille de Noël avait l’air assez calme le 24 décembre 2020 à Queens, NY

NEW YORK: Le jour de Noël vendredi, la porte-parole de la Transportation Security Administration (TSA), Lisa Farbstein, a déclaré que seules 846520 personnes avaient été contrôlées aux points de contrôle des aéroports du pays jeudi. Terminal 8 de l’aéroport Kennedy

NEW YORK: Les voyages aériens cette saison de vacances sont en baisse de 60% et les voyages en voiture sont également en baisse de 25%. Terminal 1 de l’aéroport

NEW YORK: On peut voir quelques personnes s’enregistrer dans leurs vols au kiosque American Airline dans le terminal 8

Seules quelques personnes ont pu être vues en passant par le point de contrôle TSA aux départs du terminal 1. Certains se sont dirigés vers le terminal et ont passé des tests COVID-19 alors qu’ils se dirigeaient vers leurs vols.

Les avions de Delta Airline étaient bien emballés sur le tarmac alors que les voyages aériens étaient globalement en baisse de 60%.

Farbstein a déclaré jeudi matin que 1.191.123 personnes avaient été contrôlées mercredi aux points de contrôle des aéroports du pays.

« C’est le volume de points de contrôle le plus élevé depuis le 16 mars, lorsque 1257 823 personnes ont été contrôlées », a déclaré Farbstein, ajoutant que toute personne qui voyage cette saison de vacances devrait « porter un masque ».

NEW YORK: British Airways a également vu peu de dépliants et était très calme la veille de Noël

NEW YORK: Les avions de Delta Airline étaient bien emballés sur le tarmac alors que le transport aérien était globalement en baisse de 60%

NEW YORK: Dans le terminal 1, ceux qui passent peuvent s’arrêter et subir un test COVID-19 avant de se lancer dans leur vol

NEW YORK: Un pilote marche le long d’un terminal 4 par ailleurs désert alors qu’il se dirige vers son avion

La révélation intervient juste un jour après que la TSA a rapporté que plus de 5 millions de personnes sont passées par les points de contrôle des aéroports à travers le pays entre vendredi et mardi, malgré les appels des experts en santé publique à rester chez eux pour les vacances.

Environ 3,2 millions de ces passagers ont été contrôlés vendredi, samedi et dimanche, chaque jour enregistrant plus d’un million de voyageurs aériens chacun.

Cela a battu le record du plus grand nombre de voyageurs le week-end depuis le début de la pandémie en mars, et c’est la première fois depuis que plus d’un million de passagers ont traversé les aéroports du pays pendant trois jours consécutifs.

NEW YORK: Un passager attend de recevoir ses informations d’embarquement au Terminal 1 de l’aéroport Kennedy

NEW YORK: Un employé de l’aéroport s’assied seul dans le terminal 8 de l’aéroport Kennedy

NEW YORK: Un passager solitaire attend son vol à l’aéroport désert

NEW YORK: Le train aérien avait très peu de passagers à destination et en provenance de l’aéroport Kennedy

La TSA a rapporté que 954 782 personnes sont passées par les points de contrôle de sécurité de l’aéroport lundi et que 992 167 personnes sont passées par les points de contrôle mardi.

L’afflux de voyages aériens avant les vacances de Noël dépasse de loin ce que les États-Unis ont vu dans les jours précédant Thanksgiving, lorsque certains Américains ont également ignoré les avertissements de voyage que les experts ont depuis attribués à la flambée nationale des cas de COVID.

Depuis mars, il y a eu un total de neuf jours qui ont vu plus d’un million de passagers contrôlés dans les aéroports: un en octobre, quatre en novembre et quatre ont été enregistrés jusqu’à présent ce mois-ci.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont publié le mois dernier des directives décourageant les voyages et exhortant ceux qui ont besoin de voyager à se procurer des tests de coronavirus avant et après leur voyage.

NEW JERSEY: les voyageurs aériens attendent pour monter à bord d’un avion à l’aéroport international Newark Liberty le 24 décembre

NEW JERSEY: Newark semblait être un peu plus encombré que l’aéroport Kennedy

FLORIDE: les voyageurs portent des masques faciaux à l’aéroport international de Miami la veille de Noël

FLORIDE: Les voyageurs portant des masques faciaux arrivent à l’aéroport international d’Orlando la veille de Noël, ignorant les experts de la santé qui déconseillent les voyages de vacances

MICHIGAN: les voyageurs s’enregistrent pour leurs vols à l’aéroport de Detroit Metropolitan Wayne County la veille de Noël

MICHIGAN: Un groupe de voyageurs attend les réclamations de bagages à l’aéroport de Detroit Metropolitan Wayne County