JFK domine Thomas d’Aquin pour la victoire en championnat | Actualités, Sports, Emplois

LIBERTÉ – Kennedy est sorti fort dès le coup d’envoi et s’est frayé un chemin vers une victoire de 45-8 contre Saint-Thomas d’Aquin, remportant sa première victoire en championnat de la saison.

Les Eagles ont adopté un rythme offensif dès le début, quelque chose qu’ils recherchaient cette saison, et n’ont pas lâché.

«Je pensais que nous étions sortis et que nous voulions établir la ligne de mêlée. Nous l’avons fait des deux côtés du football en ce qui concerne notre stack, nous avons parcouru le terrain et nous avons été très efficaces dès le premier essai, ce que nous n’avons pas pu faire toute l’année. » a déclaré l’entraîneur des Eagles, Damon Buente. « Votre menu d’appels de jeu est infini lorsque vous êtes en avance sur les chaînes après le premier essai, alors j’ai pensé que nos joueurs ont fait un très bon travail. »

Marcus Komora a réalisé une sortie dominante pour Kennedy en tant que menace dans les deux sens. Il a eu deux interceptions, dont une a été reprise à 35 verges pour un touché, ainsi qu’un retour de botté de dégagement de 73 verges pour un score.

« C’est juste un enfant spécial » » dit Buente. « Nous le voyons depuis des années maintenant. Nous avons toujours su ce qu’il ferait. Nous savions qu’il apporterait de l’électricité des deux côtés du football. Un retour de punt, un pick six, le gamin n’est qu’un animal et ensuite on peut l’aligner en queue. C’est juste un accro du football, et je le dis de la manière la plus positive possible.

Jaylen Murray a réussi deux touchés au sol pour les Eagles. Noah Elser a marqué le premier pour Kennedy, et Ian Odille a ajouté un touché en première mi-temps.

Riley Littler de Kennedy a inscrit un panier de 42 verges à la fin du temps imparti en première mi-temps pour donner une avance de 31-0 aux Eagles à la pause.

Une grande partie du succès de Kennedy samedi est très proche de l’origine du succès de Kennedy dans le passé. Un jeu de course solide propulsé dans les tranchées.

Même si la ligne offensive est très différente de celle de l’an dernier en termes de personnel, ce nouveau groupe a soif de faire ses preuves. Ils ont eu une bonne occasion de le faire samedi.

Le mantra des années passées était d’être l’équipe la plus physique sur le terrain, et c’est ce qui commence à prendre forme.

« Je pense vraiment que nous sommes arrivés dans ce match avides de victoire, avides de nous améliorer et que nous voulions juste nous améliorer et je pense que nous l’avons fait », » a déclaré le centre junior Ethan Laslo. « L’entraîneur a dit que l’objectif était d’exécuter et d’être physique et je pense vraiment que nous avons réussi des deux côtés du ballon. Je pensais que nous avions bien exécuté en attaque et défensivement, je pensais que nous étions l’équipe la plus physique. Je pense juste que nous pouvons continuer à être l’équipe la plus physique sur le terrain.

Kennedy est une équipe en quête de confiance au milieu d’une année tumultueuse. Obtenir une victoire dominante comme ils l’ont fait est un bon début pour les Eagles.

« Il se sent bien, » » dit Buente. «Je ne pense pas que les gens comprennent à quel point il est difficile de gagner, dans tout ce que l’on fait dans la vie. Je pense que les gens pensent simplement que cela dépend du nom écrit sur votre maillot.

« Nous venons de dire à nos enfants que gagner est déjà assez difficile. Venir ici et remporter une victoire contre une équipe athlétique d’Aquin – je pense beaucoup à leur équipe d’entraîneurs pour avoir amené leurs enfants à s’aligner correctement et à jouer dur chaque semaine. Ils vont être extrêmement bons dans un avenir proche et lointain, mais aujourd’hui, c’était notre jour. Vous en gagnez, vous en perdez et je suis fier de nos enfants pour leur exécution.

Ensuite, les Eagles (2-5) affronteront Cleveland Central Catholic.

