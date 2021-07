JFK a presque mis fin au blocus de la guerre froide et de Cuba en 1963, a déclaré le cinéaste Oliver Stone à RT dans une interview EXCLUSIVE – RT USA News

Le blocus américain de Cuba et la guerre froide avec l’URSS auraient tous deux pu prendre fin en 1963 si le président John Fitzgerald Kennedy n’avait pas été assassiné, a déclaré le cinéaste Oliver Stone dans une interview exclusive pour Going Underground de RT.

Stone a parlé à Afshin Rattansi de RT de Cannes, où son nouveau documentaire « JFK: Revisited: Through The Looking Glass » a été présenté en première. Le film s’appuie en partie sur des entretiens avec des proches de JFK et sur des documents récemment déclassifiés sur le 35e président américain.

« Le point principal que nous essayions de faire valoir dans le documentaire était que John Kennedy était un guerrier de la paix », Stone a déclaré, ajoutant que le président démocrate faisait des efforts pour mettre fin à l’embargo sur Cuba et avait signé un traité d’interdiction des essais avec l’Union soviétique.

« La guerre froide touchait théoriquement à sa fin en 1963. Vous pouvez imaginer où en serait le monde maintenant » si cela s’était produit, Stone a dit à Rattansi.

Au lieu de cela, Kennedy a été assassiné en novembre et le blocus américain de Cuba s’est poursuivi jusqu’à ce jour.





Le nouveau documentaire est un « serre-livres » au long métrage « JFK » de Stone en 1991, qui n’accepte pas la version officielle des événements de Dallas adoptée par la Commission Warren du gouvernement américain.

Stone a également parlé du frère de JFK, Robert Francis Kennedy, lui-même assassiné en 1968 lors de la campagne des primaires démocrates.

RFK a téléphoné à la CIA après la mort de son frère et lui a demandé « qui a mené cette horreur ? » Stone a déclaré, citant une interview avec un membre de la famille. RFK « Je n’ai jamais cru à la commission Warren » et voulait mettre en œuvre les politiques de son frère et enquêter sur son meurtre, s’il était élu.

« Pour cette raison, je crois que Robert a été tué de sang-froid », Stone a déclaré, ajoutant que les personnes impliquées savait « s’il prenait ses fonctions, il y aurait un enfer à payer ».

Stone a également parlé de l’implication de JFK dans le mouvement des droits civiques et des liens entre la CIA et son assassin présumé Lee Harvey Oswald.

L’interview complète est diffusée dans l’épisode de mercredi de Going Underground, sur RT.

