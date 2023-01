JFC vs CFC Dream11 Team Prediction: Jamshedpur FC vs Chennaiyin FC Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les XI probables pour l’ISL 2022-23 de samedi, 7 janvier, 17h30 IST

JFC vs CFC Dream11 Team Prédictions et suggestions pour le match ISL 2022-23 de vendredi entre Jamshedpur FC et Chennaiyin FC: Le Jamshedpur FC et le Chennaiyin FC viseront tous deux à retrouver le chemin de la victoire alors qu’ils s’affronteront samedi en Super League indienne. Le match entre le Jamshedpur FC et le Chennaiyin FC se jouera au JRD Tata Sports Complex à Jamshedpur.

La saison 2022-23 de la Super League indienne s’est jusqu’à présent révélée décevante pour Jamshedpur. Les hommes d’Aidy Boothroyd n’ont réussi à remporter qu’un seul match en Super League indienne cette saison. Le Jamshedpur FC, avec seulement cinq points en 12 matches, se retrouve actuellement à la 10e place du classement de la Super League indienne. Lors de son dernier match, le Jamshedpur FC a dû essuyer une défaite 3-1 face au Kerala Blasters FC.

Le Chennaiyin FC, quant à lui, entrera dans la rencontre après avoir concédé une défaite 2-1 contre le Mumbai City FC. Les hommes de Thomas Brdaric ont jusqu’à présent enregistré quatre victoires en 11 matches. Le Chennaiyin FC, avec 14 points à son actif, occupe désormais la septième position du classement de la Super League indienne.

Avant le match entre le Jamshedpur FC et le Chennaiyin FC ; voici tout ce que vous devez savoir :

JFC vs CFC Télédiffusion

Le Star Sports Network a le droit de diffusion du match Jamshedpur FC vs Chennaiyin FC.

Diffusion en direct de JFC contre CFC

Le match de la Super League indienne entre le Jamshedpur FC et le Chennaiyin FC sera diffusé en direct sur Disney+ Hotstar.

Détails du match JFC vs CFC

Le match JFC vs CFC se jouera au JRD Tata Sports Complex à Jamshedpur le samedi 7 janvier à 17h30 IST.

Prédiction JFC vs CFC Dream11 Team

Capitaine : Fallou Diagne

Vice-capitaine : Petar Sliskovic

Suggestion de jeu XI pour JFC vs CFC Dream11 Fantasy Football :

Gardien : Vishal Yadav

Défenseurs : Fallou Diagne, Aakash Sangwan, Ricky Lallawmawma

Milieux de terrain : Boris Singh, Vincy Barretto, Juliuis Duker, Jay Thomas

Attaquants : Petar Sliskovic, Prasanth Karuthadathkuni, Daniel Chukwu

Jamshedpur FC vs Chennaiyin FC Onze de départ possibles :

Jamshedpur FC Composition de départ prévue : Vishal Yadav, Pratik Chaudhari, Eli Sabia, Muhammed Uvais, Ricky Lallawmawma, Phijam Singh, Rafael Crivellaro, Boris Singh, Jay Thomas, Ishan Pandita, Daniel Chukwu

Composition de départ prévue du Chennaiyin FC : Samik Mitra, Ajith Kumar, Vafa Hakhamaneshi, Fallou Diagne, Aakash Sangwan, Juliuis Duker, Edwin Vanspaul, Prasanth Karuthadathkuni, Sourav Das, Vincy Barretto, Petar Sliskovic

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici