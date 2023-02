JFC vs ATKMB Dream11 Team Prediction: Jamshedpur FC vs ATK Mohun Bagan Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les XI probables pour le match ISL 2022-23 JFC vs ATKMB de jeudi, 9 février, 19h30 IST

JFC vs ATKMB Dream11 Team Prédictions et suggestions pour le match ISL 2022-23 de jeudi entre Jamshedpur FC et ATK Mohun Bagan: Défensivement, ATK Mohun Bagan aurait peut-être réussi à produire un spectacle louable dans la Super League indienne, mais leur spectacle offensif a tout simplement été misérable. Avec seulement 20 buts à leur actif, la brigade verte et marron a le quatrième plus bas total de la ligue cette saison. ATK Mohun Bagan, avec 27 points à son actif, est désormais placé en cinquième position au classement de la Super League indienne. Les hommes de Juan Ferrando viseront désormais les trois points complets dès leur prochaine rencontre pour renforcer leurs chances de se qualifier pour les séries éliminatoires. Lors de leur prochaine mission, les géants de Kolkata affronteront le Jamshedpur FC jeudi. Le match de la Super League indienne entre le Jamshedpur FC et l’ATK Mohun Bagan aura lieu au JRD Tata Sports Complex à Jamshedpur.

Lors de leur match aller, l’ATK Mohun était sorti vainqueur par un but à zéro. Pendant ce temps, le Jamshedpur FC entrera dans le match après avoir remporté la troisième victoire de la saison lors de son dernier match. Jamshedpur FC, la deuxième équipe en partant du bas, a jusqu’à présent réussi à enregistrer 12 points en 17 matchs.

Avant le match de la Super League indienne entre le Jamshedpur FC et l’ATK Mohun Bagan ; voici tout ce que vous devez savoir :

Télédiffusion JFC contre ATKMB

Le Star Sports Network a le droit de diffusion du match Jamshedpur FC vs ATK Mohun Bagan.

Diffusion en direct de JFC contre ATKMB

Le match de la Super League indienne entre le Jamshedpur FC et l’ATK Mohun Bagan sera diffusé en direct sur Disney+ Hotstar.

Détails du match JFC vs ATKMB

Le match JFC vs ATKMB se jouera au JRD Tata Sports Complex à Jamshedpur le jeudi 9 février à 19h30 IST.

Prédiction JFC vs ATKMB Dream11 Team

Capitaine : Dimitri Petratos

Vice-capitaine : Rafael Crivellaro

Suggestion de jeu XI pour JFC vs ATKMB Dream11 Fantasy Football :

Gardien : Vishal Kaith

Défenseurs : Asish Rai, Ricky Lallawmawma, Pritam Kotal, Subhasish Bose

Milieux de terrain : Carl McHugh, Rafael Crivellaro, Boris Singh

Attaquants : Daniel Chukwu, Dimitri Petratos, Jay Thomas

Jamshedpur FC contre ATK Mohun Bagan Possible onze de départ :

Composition de départ prévue du Jamshedpur FC : Rehenesh TP, Pratik Chaudhari, Eli Sabia, Laldinliana Renthlei, Ricky Lallawmawma, Pronay Halder, Rafael Crivellaro, Boris Singh, Jay Thomas, Ritwik Das, Daniel Chukwu

Composition de départ prévue pour ATK Mohun Bagan : Vishal Kaith, Asish Rai, Pritam Kotal, Brendan Hamill, Subhasish Bose, Carl McHugh, Glan Martins, Federico Gallego, Manvir Singh, Liston Colaco, Dimitri Petratos

