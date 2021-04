Le WWE Smackdown de vendredi soir n’était rien de moins qu’une série d’événements puissants. L’événement est très spécial car il a eu lieu seulement un jour avant l’événement très attendu de la WWE WrestleMania 37. Les participants de l’événement, dont Daniel Bryan, Edge et Roman Reigns, ont fait des déclarations individuelles dans l’épisode de vendredi soir.

L’épisode du vendredi soir a vu des performances stellaires de Dolph Ziggler et Robert Roode. En dehors de cela, la victoire de Jey Uso dans le Andre the Giant Memorial Battle Royal restera également dans les mémoires.

WrestleMania 37 aura lieu du 10 au 11 avril. L’un des plus grands événements de la WWE verra la participation de biggies du circuit de lutte. Il s’agit notamment de Bobby Lashley, Drew McIntyre, Sasha Banks, Bianca Belair, Cesaro, Seth Rollins, Roman Reigns, Randy Orton entre autres. En Inde, les passionnés de lutte peuvent regarder l’événement sur Sony Ten 1, Sony Ten 1 HD, Sony Ten 3 et Sony Ten 3 HD et peuvent le diffuser en direct sur Airtel TV, Sony LIV et Jio TV.

Jetons un coup d’œil à tous les matchs qui ont eu lieu lors de l’épisode du vendredi soir de WWE Smackdown le 9 avril:

SmackDown Tag Team Championship: Dolph Ziggler & Robert Roode (c) contre Chad Gable & Otis, The Street Profits et Rey et Dominik Mysterio:

Les champions en titre Dolph Ziggler et Robert Roode ont réussi à conserver leur titre après avoir battu Chad Gable & Otis, The Street Profits et Rey et Dominik Mysterio par chute. Vers la fin de la sortie, on a vu Gable attaquer Dawkins par un suplex allemand. Le match a pris une tournure intéressante après que Roode se soit inscrit et que Ziggler ait éliminé Ford avec un superkick. À la suite de cela, Roode a pu sécuriser l’épinglette et aider son équipe à conserver le titre.

Tamina contre Nia Jax:

Tamina a battu Nia Jax par disqualification. Cela s’est produit après l’intervention de Shayna Baszler dans une tentative d’épingle de Tamina.

Jey Uso remporte Andre the Giant Memorial Battle Royal:

Le Andre the Giant Memorial Battle Royal était spécial cette année car il n’a pas eu lieu l’année dernière à WrestleMania 36 en raison de la situation COVID-19. La version de cette année a vu la participation des stars de RAW et de SmackDown. Finalement, le match est tombé à Shinsuke Nakamura et Jey Uso. En fin de compte, Uso a remporté le titre après avoir battu son adversaire.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici