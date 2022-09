Le roi Charles a souhaité ce soir de son mieux au prince Harry et à Meghan Markle et à leur vie “à l’étranger” alors qu’il prononçait son premier discours à la nation.

Le monarque, 73 ans, a également rendu hommage à sa “maman bien-aimée” et s’est engagé à mener une vie de service.

Le roi a souhaité son meilleur au prince Harry et à Meghan

Le roi Charles s’est adressé à la nation ce soir Crédit : PA

Charles est devenu roi après la mort de sa mère

Le roi Charles III a parlé de ses deux enfants dans le discours, disant qu’il souhaitait “exprimer mon amour pour Harry et Meghan alors qu’ils continuent à construire leur vie à l’étranger”.

Il a également révélé un changement de nom pour le prince William et Kate Middleton après la mort de la reine.

Le roi a déclaré: “Avec Catherine à ses côtés, nos nouveaux prince et princesse de Galles continueront, je le sais, à inspirer et à diriger nos conversations nationales, en aidant à amener les marginaux au centre où une aide vitale peut être apportée.”

Le roi a également fait l’éloge de sa mère dans le discours et “l’affection, l’admiration et le respect” qu’elle inspirait qui “devinrent la marque de son règne”.

Assis à côté d’une photo encadrée de la reine, il a déclaré: “Tout au long de sa vie, Sa Majesté la reine – ma mère bien-aimée – a été une inspiration et un exemple pour moi et pour toute ma famille, et nous lui devons la dette la plus sincère qu’une famille puisse doivent à leur mère.

Le roi a parlé du “dévouement indéfectible” de sa mère alors qu’il prenait un “engagement solennel” de respecter les mêmes “principes constitutionnels” pendant “le temps restant que Dieu m’accorde”.

Et il a évoqué de manière poignante les “qualités de la reine avec chaleur, humour et une capacité infaillible à toujours voir le meilleur des gens”.

Le Roi termina le discours en disant : « A ma Maman chérie, alors que tu commences ton dernier grand voyage pour rejoindre mon cher feu Papa, je veux simplement dire ceci : merci.

“Merci pour votre amour et votre dévotion envers notre famille et la famille des nations que vous avez servies avec tant de diligence pendant toutes ces années. Que des “vols d’anges te chantent pour ton repos”.

Charles avait préenregistré le discours télévisé dans le salon bleu du palais de Buckingham.

Les commentaires du roi Charles sont intervenus après que le prince Harry a été aperçu en train de quitter Balmoral seul ce matin.

Le duc de Sussex, qui devrait rester au Royaume-Uni jusqu’aux funérailles de sa grand-mère, s’était précipité hier soir à Balmoral pour se rallier à la famille royale aux côtés de la reine.

Mais il est malheureusement arrivé à Balmoral à 20 heures – une heure et demie après que Buckingham Palace a annoncé le décès de sa grand-mère, la reine.

Charles a mis le pied sur le sol anglais aujourd’hui pour la première fois en tant que roi après être revenu de Balmoral.

Il y avait des acclamations de “God save the King” à son arrivée au palais de Buckingham cet après-midi.

Il a serré la main de sympathisants alors qu’il entamait son premier jour en tant que monarque du pays après une attente de 70 ans pour le trône.

Un partisan trop enthousiaste a même embrassé le roi sur la joue en violation du protocole.

Il a ensuite visité de manière poignante la mer de fleurs laissée à sa mère et s’est arrêté pour un moment de réflexion silencieuse.

Le roi est ensuite entré dans le palais de Buckingham avec la reine consort Camilla.

La nation est maintenant entrée dans une période de deuil qui sera observée à partir d’aujourd’hui jusqu’à sept jours après les funérailles de la reine.

Une série de salves d’armes à feu de 96 coups commémorant chaque année de la vie incroyable de la reine a retenti à travers le Royaume-Uni à 13 heures.

Le Parlement a entendu des députés et des pairs aujourd’hui lors d’une session spéciale de condoléances.

Le roi Charles a également tenu sa première audience avec Mme Truss cet après-midi.

Charles est automatiquement devenu roi après le décès de Sa Majesté, mais le nouveau rôle sera officialisé samedi.

Cela aura lieu au St James’s Palace à Londres avec une proclamation publique du nouveau souverain lue depuis le balcon de Friary Court.

La pompe et la cérémonie surviennent après que le roi Charles a conduit la famille royale à rendre hommage à sa mère bien-aimée après sa mort hier.

Il a déclaré: “Le décès de ma mère bien-aimée, Sa Majesté la Reine, est un moment de la plus grande tristesse pour moi et tous les membres de ma famille.

“Nous pleurons profondément le décès d’une Souveraine chérie et d’une Mère bien-aimée. Je sais que sa perte sera profondément ressentie dans tout le pays, les Royaumes et le Commonwealth, et par d’innombrables personnes à travers le monde.

“Pendant cette période de deuil et de changement, ma famille et moi serons réconfortés et soutenus par notre connaissance du respect et de la profonde affection dans lesquels la reine était si largement tenue.”

Le roi a promis le reste de sa vie à son pays

Harry a été photographié en train de conduire à Frogmore Cottage aujourd’hui Crédit : PA

Il s’est précipité à Balmoral pour pleurer la perte de sa grand-mère bien-aimée