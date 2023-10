SANTIAGO : Après plusieurs tentatives infructueuses, Santiago aura enfin l’occasion tant attendue d’organiser les Jeux panaméricains et de prouver que le Chili est à la hauteur du défi d’accueillir son plus grand événement sportif depuis la Coupe du monde de 1962.

À deux reprises auparavant, Santiago avait obtenu les droits d’organisation (1975 et 1987), mais s’était retiré à chaque fois en raison de problèmes financiers et politiques et n’avait eu qu’une troisième chance alors qu’il s’agissait de la dernière candidature après Buenos Aires, le seul autre prétendant aux Jeux de 2023. s’est retiré.

Santiago a également perdu face à Lima lors du vote pour les Jeux de 2019.

Alors que le pays est aux prises avec une économie stagnante et une inflation écrasante, la capitale chilienne tiendra cette fois ses promesses, mais seulement au moment où les bulldozers contournent les montagnes de débris et les équipes travaillent fébrilement à poser des câbles autour de l’Estadio Nacional de 47 000 places avant les cérémonies d’ouverture de vendredi.

Si le stade rénové servira de cadre à une célébration nationale, le terrain est également chargé d’une sombre histoire, théâtre de meurtres et de tortures lors d’un coup d’État sanglant de 1973.

À l’approche des Jeux, le président Gabriel Boric a été nommé ministre des Sports en mars, au milieu de critiques selon lesquelles les projets liés aux Jeux panaméricains connaissaient des retards importants.

Quelques jours avant le début des Jeux, les délégations du Brésil, de l’Argentine et des États-Unis ont dû quitter le village des athlètes en raison d’une fuite d’eau.

Un bris principal a provoqué une baisse importante de l’eau dans la piscine olympique du centre aquatique, mais l’institut national du sport affirme que le problème a été résolu.

Le spectacle doit continuer et les officiels ont garanti une production éblouissante pour ouvrir la compétition multisports du 20 octobre au 5 novembre au cours de laquelle près de 7 000 athlètes de 41 pays s’affronteront dans 39 sports, dont plusieurs serviront de qualifications pour les Jeux de Paris de l’année prochaine. Jeux olympiques.

Les ventes de billets ont été soutenues, disent les organisateurs, avec plusieurs événements à guichets fermés, notamment le BMX, la gymnastique artistique et le skate board, mais en dehors des pôles de compétition, il y a eu un manque général de buzz dans cette ville de près de six millions d’habitants.

Événement multisports de deuxième niveau souvent comparé aux Jeux du Commonwealth et aux Jeux asiatiques, les Jeux panaméricains manqueront de vedettes olympiques comme la gymnaste américaine Simone Biles et le sprinter canadien Andre De Grasse.

Mais il y aura toujours de la qualité dans les 61 disciplines avec plus de 100 médaillés olympiques et champions du monde en action pendant quinze jours de compétition.

Les États-Unis devraient à nouveau dominer et amener une équipe de 631 membres, dont 13 champions olympiques et 32 ​​médaillés olympiques.

Les Américains ne font pas de leur mieux pour les Jeux panaméricains, mais dominent le tableau des médailles comme ils l’ont fait en 2019, remportant 122 médailles d’or, soit plus du double du meilleur Brésilien avec 54.

La bataille pour la deuxième place derrière les États-Unis sera beaucoup plus serrée entre le Brésil, le Mexique, le Canada, l’Argentine et Cuba.

Les Brésiliens seront dirigés par la gymnaste olympique et championne du monde Rebeca Andrade, tandis que le contingent canadien de 473 membres comprendra Philip Kim, connu sous le nom de B-Boy Phil Wizard, le champion du monde de breakdance 2022.

Le breakdance – ou « breaking » – rejoint l’escalade sportive et le skateboard pour faire leurs débuts aux Jeux panaméricains et offrira également une qualification olympique à Paris.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – Reuters)