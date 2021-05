Jeux paralympiques: la chef de mission britannique Penny Briscoe optimiste à 100 jours avant le début des Jeux de Tokyo | Actualités Olympiques

Penny Briscoe est optimiste quant à la possibilité pour les Jeux paralympiques de se dérouler comme prévu au Japon, à partir du 24 août

Il ne reste que 100 jours avant le début des Jeux paralympiques à Tokyo et, malgré les inquiétudes persistantes concernant le coronavirus, la chef de mission britannique Penny Briscoe est optimiste que l’événement sera un succès.

Ayant déjà été retardés à partir de 2020 en raison de la pandémie, les Jeux paralympiques devraient commencer le 24 août, une quinzaine de jours après la fin des Jeux olympiques eux-mêmes.

Cependant, il y a eu une certaine inquiétude au Japon quant à l’organisation des événements, à la suite d’une recrudescence des cas de Covid-19 et avec Tokyo en état d’urgence – et une pétition en ligne appelant à l’annulation des Jeux compte 350000 signataires.

Briscoe, chef de mission des ParalympicsGB pour Tokyo 2020, a déclaré Actualités Sky Sports: « L’ambiance au Japon est tout à fait compréhensible – l’incertitude peut créer de la peur et cela est vocalisé par les Japonais en termes de réaction aux Jeux.

« Mais je pense que le positif, et je pense que cela émergera dans les semaines à venir, est que le comité d’organisation avait un plan tout au long, qui était de recalibrer, réinitialiser, puis réformer leurs plans, et ensuite tester leurs plans.

« Nous avons vu ces dernières semaines un événement de plongée vraiment réussi (et) un événement test d’athlétisme réussi, où je pense qu’il a été cité (il n’y avait) qu’un seul cas positif sur des centaines de personnes venant dans l’environnement, et je pense comme ces histoires peuvent être partagées, je pense que cela donnera de la confiance.

<< L'Organisation mondiale de la santé a reconnu cette semaine encore le travail du comité d'organisation, du CIO (Comité international olympique) et de l'IPC (Comité international paralympique) en faisant tout son possible, en écoutant la science, en écoutant les experts techniques, en s'assurer qu'un environnement sûr et sécurisé est créé.

Il y a eu des manifestations à Tokyo à propos de l’organisation des Jeux cet été

«Je pense que nous sommes très respectueux de nos hôtes au Japon, pas seulement de moi mais de l’ensemble de notre système haute performance.

« Nous respectons le travail en cours pour pouvoir accueillir les Jeux et nous respectons les points de vue et les opinions du public japonais. »

Briscoe espère que tous les athlètes seront vaccinés contre Covid-19 avant les Jeux, ajoutant: «Dans un monde idéal, ce serait le meilleur résultat et c’est ce que nous recherchons.

«Je sais qu’avec les collègues du système haute performance, les conversations sont toujours en cours avec le gouvernement.

« De toute évidence, la préférence est de faire vacciner autant de personnes que possible dans l’environnement des Jeux. »

Claire Cashmore – (à gauche) aux côtés de sa compatriote star des Jeux paralympiques Alice Tai – espère participer à ses cinquièmes Jeux

La star des Jeux paralympiques britanniques, Claire Cashmore, a déjà participé à quatre Jeux paralympiques, remportant huit médailles en natation, dont une d’or.

Cependant, elle participera au triathlon à Tokyo et s’est entraînée dans une chambre de chaleur, en préparation pour les Jeux qui seront probablement les plus chauds de l’histoire de l’événement.

Elle a dit Actualités Sky Sports: « Vous pouvez sentir votre cœur battre à travers tout votre corps (lorsque vous êtes dans la chambre), juste de la sueur qui sort de chaque petit morceau de votre peau – de vos oreilles, partout où vous pouvez penser!

« Cela affecte votre cerveau et votre façon de penser. Il est plus difficile d’être logique sur les choses, c’est pourquoi nous en faisons plus, pour nous débarrasser de ces sentiments! »

Ben Stephenson, physiologiste de projet à l’Institut anglais du sport / British Triathlon, a déclaré: «L’humidité sera la vraie différence et ce qui le distingue des autres Jeux.

«L’humidité atteint probablement 70, 80 pour cent, ce qui rendra la température plus élevée qu’elle ne l’est en réalité.

« Il semblera plus proche des 40 degrés que les années 30 que ce soit en réalité.

Les Jeux paralympiques de Tokyo seront probablement les plus chauds de l’histoire

«Ce que nous faisons dans la chambre thermique, c’est essayer d’exposer régulièrement les gens à la chaleur, afin qu’ils puissent s’adapter et faire face à ces conditions.

« Notre objectif ultime est de placer chacun des triathlètes britanniques sur la ligne de départ, (comme) le plus préparé parmi tous les concurrents. »

Cashmore est très enthousiasmé par la perspective de concourir à Tokyo et a déclaré: « C’est fou, je ne peux pas croire que nous soyons à ce stade (à 100 jours), si proches.

«On a l’impression que c’était il y a seulement quelques jours, nous fêtions un an à venir. Le temps passe si vite, mais en même temps, j’ai hâte que la préparation commence.

«La préparation a été différente, mais cela m’a donné une année supplémentaire pour m’habituer au sport.

Cashmore au palais de Buckingham en 2017 après avoir reçu son MBE pour services de natation du prince de Galles

«Je n’y suis depuis que trois, maintenant quatre ans – et cette année supplémentaire m’a essentiellement fait gagner un peu de temps.

«Le triathlon est un sport très imprévisible, il fait donc absolument tout pour avoir la meilleure course possible et essentiellement le résultat prendra soin de lui-même.

« De toute évidence, c’est une transition assez importante et il y a eu beaucoup d’apprentissage – à la fois en tant que personne et dans le sport lui-même – mais le simple fait de pouvoir enfiler ce survêtement GB, représenter ParalympicsGB à un cinquième Jeux paralympiques est incroyable et c’est quelque chose qui Je ne pense pas avoir jamais pensé que je ferais

«J’ai toujours pensé que je prendrais ma retraite après Londres (2012), alors être toujours ici à Tokyo et vouloir aller à Paris est incroyable!

« Ce serait un rêve absolu devenu réalité de monter sur ce podium. »

Concernant les préoccupations persistantes concernant l’organisation des Jeux pendant une pandémie, Cashmore a déclaré: «Pour moi, j’essaie de rester concentré sur la tâche à accomplir.

«La seule chose dont je peux m’inquiéter, c’est d’être là et de faire de mon mieux, de contrôler ce que je peux contrôler.

« J’ai réussi à avoir une dose du vaccin, ce qui est incroyable et a mis mon esprit un peu plus à l’aise – parce que c’est quelque chose que vous paniquez, en particulier en tant qu’athlète et c’est votre carrière. »