Jeux olympiques TikTok est l’une des meilleures parties des Jeux

Les Jeux olympiques d’été sont en cours, mais selon un grand nombre de personnes, dont près de 80% des résidents japonais interrogés, ils ne devraient même pas avoir lieu du tout. Après avoir été reportés de 2020 – la première fois dans l’histoire olympique – les citoyens japonais ont demandé que les événements de 2021 soient reprogrammés jusqu’à ce que les cas soient sous contrôle. Au moins deux douzaines d’athlètes ont été contraints d’abandonner en raison des diagnostics de Covid-19, et ceux qui restent indemnes de virus sont toujours soumis à des températures dans les années 90 avec « un air si épais qu’on avait l’impression de devoir le mâcher avant de pouvoir respirer il. » Oh, et maintenant il y a une possible tempête tropicale en direction de Tokyo.

Il y a encore une partie des Jeux olympiques de 2021 qui est tout aussi délicieuse que nous le souhaitons tous : les athlètes sur TikTok. Ce sont les premiers Jeux au cours desquels TikTok a existé, donc naturellement, un tas d’athlètes en profitent au maximum. Prenez la joueuse de rugby de l’équipe américaine Ilona Maher, qui a construit une suite de 300 000 personnes montrant les subtilités du système de poubelles de la salle à manger olympique, étant excitée pour tous les « grands athlètes étrangers à l’apparence de demi-dieu » et testant la durabilité des tristement célèbres lits en carton avec » diverses activités. Ensuite, il y a Kendall Chase, dont la vidéo sur les OlympiGays de l’équipe féminine d’aviron des États-Unis est devenue très virale, et Erik Shoji, le volleyeur américain qui a documenté ses repas de niveau olympique.

Comme les médias sociaux l’ont fait pour les célébrités avant eux, TikTok aide le public à mettre des visages sur les noms et les équipes sur leurs écrans de télévision au cours des prochaines semaines. En d’autres termes, il contribue à humaniser les athlètes. Deux des principaux commentaires sur l’une des vidéos de Maher étaient : « J’oublie que ce sont parfois des gens normaux et j’adore ça » et « Les jeux olympiques sont tellement plus amusants maintenant que tiktok est une chose.

Cette renommée sur Internet, à son tour, aide presque certainement les athlètes qui ne font pas partie des cinq ou plus qui deviennent des noms familiers pendant la saison olympique – Simone Biles ou Katie Ledecky, par exemple – à obtenir une reconnaissance pour eux-mêmes et leur sport. Parmi ses nombreux fans, Maher a déclaré à NBC que « c’est très difficile en tant qu’athlètes féminines. Nous n’obtenons pas beaucoup de ressources ni même beaucoup d’attention.

En vérité, il est difficile de s’attaquer à la politique de regarder les Jeux olympiques une fois que vous êtes exposé à quel point tout cela peut être immoral. Les Jeux olympiques ont longtemps été une catastrophe économique, environnementale et humanitaire pour les citoyens de sa ville natale, où la construction a tendance à déplacer de grands groupes de résidents pauvres et à laisser les contribuables payer la facture, qui dépasse souvent le budget de plusieurs milliards de dollars. Le CIO, une organisation potentiellement corrompue, interdit toujours les actes de dissidence parmi les athlètes et a tendance à favoriser les nations puissantes qui ont des antécédents de colonialisme, de génocide et de totalitarisme. Pendant ce temps, les athlètes sont plongés dans un récit que les diffuseurs peuvent manipuler dans ce qui équivaut essentiellement à de la télé-réalité.

Mais mec, est-ce une bonne télé. Les Jeux olympiques sont vraiment, vraiment faciles à détester jusqu’à ce que vous regardiez des athlètes de votre pays entrer sur le terrain, sur le terrain ou à la piscine, ou l’un de ces forfaits lacrymogènes NBC sur la façon dont la mère de quelqu’un se réveillait à 4 heures du matin et la conduisait à l’entraînement quotidien. depuis 20 ans. C’est un spectacle objectivement merveilleux parce que l’accent est mis sur les athlètes eux-mêmes, qui dans l’ensemble semblent être des personnes merveilleuses. C’est le système qui n’est pas si beau à regarder, mais bon, qu’allons-nous faire, ne pas soutenir l’équipe tongane juste parce que leur porte-drapeau est extrêmement gras et musclé ? En fin de compte, il y a énormément de – et je m’en excuse – de gymnastique mentale requise.

Regardez, voici le plongeur américain Tyler Downs partageant l’expérience universelle d’avoir le béguin pour Simone Biles ! Aimeriez-vous que le basketteur argentin de 7 pieds Fran Caffaro ne puisse pas entrer dans la douche du village olympique ? Bien sûr, vous le faites! Sinon, laissez le plongeur australien Sam Fricker vous emmener faire une jolie petite balade à vélo autour du village olympique, ou regardez les athlètes néo-zélandais comparer les circonférences des biceps. Saviez-vous que la basketteuse nigériane-américaine Erica Ogwumike est également à l’école de médecine par hasard ? Ou qu’ils prennent tous des bus autonomes ? Saviez-vous également qu’il existe un centre de divertissement où les athlètes peuvent tous se détendre et jouer ensemble au tennis de table et aux jeux d’arcade ? C’est adorable! Enfin, voici l’équipe de volley-ball masculin des États-Unis qui fait un tas de shimmies (je le recommande fortement). Putain, va Team USA.

