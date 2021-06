Jeux olympiques : les athlètes de l’équipe GB font face à six jours de quarantaine à Tokyo Actualités des Jeux Olympiques

Les athlètes de l’équipe GB sont confrontés à la perspective d’une quarantaine stricte de six jours à Tokyo en vertu de règles qui risquent de plonger leurs préparatifs olympiques dans le chaos.

Un porte-parole de Tokyo 2020 a confirmé que les athlètes ne sont pas exemptés des restrictions du gouvernement japonais qui ont été imposées la semaine dernière en raison des craintes concernant l’augmentation des cas de la variante Covid Delta au Royaume-Uni.

En vertu des règles actuelles, toutes les arrivées accréditées pour les Jeux olympiques du pays doivent immédiatement s’isoler dans leur chambre d’hôtel officielle des Jeux pendant une période de six jours.

Le porte-parole de Tokyo 2020, Masa Takaya, a déclaré: « Une quarantaine de six jours est requise pour certains pays où le même traitement sera imposé aux athlètes et aux médias. »

Le non-respect des règles risque des conséquences disciplinaires, notamment la disqualification ou même l’expulsion en vertu des nouvelles directives strictes publiées mardi par le Comité international olympique.

Des responsables de l’Association olympique britannique ont indiqué qu’ils gardaient espoir que les restrictions existantes seraient assouplies lorsqu’elles devraient être révisées par le gouvernement japonais le 1er juillet.

0:27 Tom Daley de l’équipe GB dit qu’il se prépare pour la tenue des Jeux olympiques de Tokyo malgré les appels continus au Japon pour le report des Jeux Tom Daley de l’équipe GB dit qu’il se prépare pour la tenue des Jeux olympiques de Tokyo malgré les appels continus au Japon pour le report des Jeux

Un porte-parole de BOA a déclaré : « Nous continuons d’avoir un dialogue positif avec le CIO et le comité d’organisation de Tokyo, suite à notre lettre au président de Tokyo 2020.

« Notre approche des mesures de test supplémentaires et des vaccinations pour la délégation avant le départ et à l’arrivée démontre que nous faisons tout notre possible pour minimiser tout risque pour le peuple japonais. »

Le CIO a toujours maintenu que les perturbations pour les athlètes seront réduites au minimum, et est également engagé dans un dialogue continu avec les responsables du gouvernement japonais sur les implications des décrets officiels.

Le directeur exécutif du CIO, Christophe Dubi, a déclaré: « Ces pays qui sont touchés par les variantes ont également pris l’engagement … par lequel ils prendront des mesures supplémentaires de leur côté.

« S’il y a un problème, bien sûr, nous suivrons la règle établie par les autorités, mais nous pouvons faire plus, et c’est ce que ces délégations se sont engagées à faire. »

Les athlètes sont déjà confrontés à un calendrier rigide de tests quotidiens à Tokyo, et seront à la fois accompagnés par des superviseurs et suivis par GPS lorsqu’ils se rendront de leur logement aux sites des Jeux.

Il leur a été conseillé de se distancer socialement autant que possible, notamment de manger seuls et d’éviter tout contact avec les membres du public japonais, dont la majorité reste opposée à la tenue des Jeux.