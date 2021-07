Jeux olympiques : l’équipe masculine de football d’Allemagne se retire en match amical en raison d’abus raciaux présumés | Actualités footballistiques

L’équipe de football masculine allemande des Jeux olympiques a quitté le terrain cinq minutes avant la fin d’un match d’échauffement contre le Honduras après qu’un de leurs joueurs aurait été victime d’abus racistes.

L’équipe a affronté le Honduras en vue des Jeux olympiques de 2020, qui débuteront la semaine prochaine.

Les équipes étaient à égalité à 1-1, l’Allemagne égalisant grâce à un but de Felix Uduokhai.

Les joueurs ont quitté le terrain avec cinq minutes à jouer, le compte Twitter de l’équipe affirmant que les joueurs avaient décidé de partir parce que le défenseur Jordan Torunarigha avait été insulté à caractère raciste.

Plus à venir…

Il s'agit d'une actualité sur le football qui est en cours de mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu.

