Jeux olympiques d’hiver de Pékin : l’équipe jamaïcaine de bobsleigh a reçu le feu vert pour se rendre aux Jeux après la récupération des laissez-passer à l’aéroport de Stansted | Nouvelles du monde

Apparaissant sur Sky News ce matin, le capitaine de 1988 Dudley ‘Tal’ Stokes a souhaité bonne chance à l’équipe, ajoutant: « Concentrez-vous, concentrez-vous, exécutez et profitez de ce que vous pouvez. »

Les protocoles COVID-19 stricts autour des Jeux olympiques d’hiver signifient que les laissez-passer d’accréditation sont encore plus vitaux que d’habitude.

« Les gens me demandent si j’ai un œuf porte-bonheur », a-t-il dit, faisant référence à l’œuf que Sanka Coffie demande à ses coéquipiers d’embrasser pour la chance avant les courses dans le film.

Shanwayne Stephens, Nimroy Turgott, Matthew Wekpe et Ashley Watson forment l’équipe

C’est la première fois en 24 ans que la Jamaïque a une équipe de bobsleigh à quatre aux Jeux d’hiver et la toute première équipe entrée en 1988 a inspiré le film à succès Cool Runnings.

Le quatuor jamaïcain est composé de Shanwayne Stephens, Ashley Watson, Matthew Wekpe et Nimroy Turgott.

Cependant, jeudi, l’aéroport a déclaré à Sky News : « Nous sommes ravis d’avoir résolu le problème et d’avoir livré les articles avec succès. Nous leur souhaitons tout le meilleur dans les jeux. »

