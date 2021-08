Jeux olympiques de Tokyo: Xander Schauffele remporte l’or au golf alors que Rory McIlroy et Paul Casey manquent de médailles | Actualités golfiques

Xander Schauffele a joué aux côtés de Paul Casey (à droite) et Hideki Matsuyama le dernier jour

Xander Schauffele a remporté l’or pour l’équipe des États-Unis dans la compétition de golf olympique masculine, alors que Rory McIlroy et Paul Casey ont raté de peu une médaille.

Schauffele a surmonté une oscillation de neuf en arrière pour obtenir un 67 de moins de quatre au Kasumigaseki Country Club, voyant le n ° 5 mondial terminer la semaine à 18 sous et un tir loin du Slovaque Rory Sabbatini.

Sabbatini avait bondi dans le classement le dernier jour après avoir tiré un aigle et 10 birdies sur son chemin vers un record de 61, tandis que CT Pan a réussi un play-off à sept pour arracher le bronze au quatrième trou supplémentaire.

La ronde de Rory Sabbatini est la plus basse jamais enregistrée dans l’histoire du golf olympique

Schauffele a commencé la première journée en avant et a rapidement étendu son avantage après avoir suivi des birdies consécutifs sur ses deux premiers trous en profitant du cinquième par cinq et en tapant au huitième.

L’Américain a dû se démener pour sauver un bogey au 14e après avoir frappé son coup de départ dans les arbres, pour revenir en avant avec un birdie de six pieds au 17e et sceller la victoire avec un putt de quatre pieds pour le par sur le dernier green.

McIlroy a mélangé six birdies avec deux bogeys en route vers un deuxième 67 consécutif, le voyant passer à 15 sous, Casey réussissant deux des quatre derniers trous pour clôturer un 68 au tour final et rejoindre également l’impasse des joueurs en troisième à égalité. .

Collin Morikawa, vainqueur de l’Open le mois dernier, a obtenu un score de 63 sans bogey pour atteindre également 15 sous aux côtés de McIlroy, Casey, Pan, du champion des Masters Hideki Matsuyama, Mito Pereira et Sebastian Munoz.

Rory McIlroy faisait partie du gigantesque play-off à sept pour le bronze

Les joueurs ont été divisés en deux groupes pour les barrages, Casey et Matsuyama éliminés avec des bogeys au premier trou supplémentaire – joué sur le 11e par-quatre – et McIlroy faisant un trou de six pieds pour rester dans la compétition.

Les cinq golfeurs restants n’ont pas été en mesure de convertir les chances de birdie sur le prochain trou supplémentaire, tandis que Morikawa a tiré son approche au troisième trou de play-off à quelques centimètres de la coupe pour mettre en place un birdie tap-in.

CT Pan a battu Collin Morikawa au quatrième trou de play-off supplémentaire

Pan a également tiré son approche de près pour égaler le birdie de Morikawa, portant le concours à un quatrième trou, alors que McIlroy a rejoint Munoz et Pereira pour quitter le concours après avoir été incapable de trouver son propre birdie.

Morikawa s’est retrouvé avec un horrible mensonge bouché dans le bunker du quatrième trou et a fait un boguey, alors que Pan a lancé à huit pieds et a converti le putt par pour assurer une médaille pour le Taipei chinois.

Tommy Fleetwood de l’équipe GB a terminé la semaine à égalité 16e après un score de moins de 70 ans, tandis que l’Irlandais Shane Lowry a chuté à une part de 22e malgré avoir terminé son dernier tour 71 avec trois birdies dans les cinq derniers trous.