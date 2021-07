Jeux Olympiques de Tokyo – Vikas Krishnan est le plus grand espoir de médaille en boxe : Akhil Kumar

Le presque homme de la boxe indienne, Akhil Kumar aurait pu être l’affiche avant même que Vijender Singh n’apparaisse sur la scène. Akhil, qui a remporté l’or aux Jeux du Commonwealth en 2006, lors du match de Melbourne, a failli remporter la toute première médaille en boxe indienne lors des Jeux olympiques de Pékin en 2008, mais il a été devancé par le Moldave Veaceslav Gojan non annoncé 3-10 en quart. -finales. Cependant, c’était son affichage dans les pré-quarts, où il avait choqué le champion du monde d’alors Sergey Vodopoyanov aux points pour marquer le plus gros bouleversement de la compétition. Après sa retraite du jeu, Akhil a été impliqué dans l’entraînement et a encadré de nombreux jeunes. Actuellement, au service de la police de l’Haryana en tant que Gurugram ACP, Kumar a longuement parlé de la perspective des boxeurs indiens aux jeux de Tokyo.

Pour la première fois, neuf boxeurs se sont qualifiés pour les JO ce qui est sans précédent dans la boxe indienne ? Comment voyez-vous un si grand revirement ?

Le nombre de boxeurs qui se sont qualifiés pour Tokyo semble encore plus important parce que vous le comparez aux époques antérieures où seuls quelques boxeurs se rendaient aux Jeux olympiques. Cependant, je dois vous dire que peu de choses ont changé en termes de participation car nous n’avons que cinq boxeurs masculins cette fois-ci, ce qui a toujours été le cas, plus ou moins le même nombre de boxeurs qui se rendaient aux matchs. Oui, à notre époque, il n’y avait pas de catégories pour les boxeuses et donc le succès des boxeuses lui donne un aspect très impressionnant en termes de nombre total. Auparavant, il y avait plus de divisions de poids dans les catégories masculines qui ont diminué au fil des ans, donc en ce sens, c’est toujours un bon nombre.

Combien de médailles attendez-vous sérieusement cette fois d’un contingent aussi important ?

Nous n’avons remporté que deux médailles qui sont bien documentées. L’un est bien sûr de Vijender en 2008 et ensuite un autre de Mary Kom aux Jeux olympiques de Londres. Ce groupe a la capacité de remporter au moins deux médailles à Tokyo, ce qui sera un énorme accomplissement. La raison d’être si optimiste avec cette équipe est la superbe coordination entre la fédération de boxe, Sports Authority of India, et les joueurs, ce qui n’était pas le cas auparavant. Tout le monde travaille dans le même sens. Auparavant, il y avait différents groupes d’intérêts. En dehors de cela, il y a également eu un immense soutien de l’extérieur du monde de la boxe. Surtout la façon dont le Premier ministre M. Narendra Modi lui-même a fait tout son possible pour encourager et motiver les joueurs. Cela fait une grande différence dans la motivation des joueurs pour un si grand événement. La culture du sport est en train de changer dans ce pays. Le niveau de sensibilisation parmi les boxeurs actuels est incroyable et vous pouvez le sentir à partir de la profonde implication des familles des joueurs dans toute l’affaire du voyage d’un boxeur vers le sommet. À notre époque, les parents n’avaient aucune idée de ce que nous faisions, de ce que nous mangions.

Qu’est-ce qui a changé d’autre pour les boxeurs indiens ces derniers temps ?

Une envie farouche de gagner. C’est le changement le plus important dans l’attitude des athlètes indiens au cours de la dernière décennie. Je vais vous donner l’exemple d’Abhinav Bindra. Il avait tout le confort du monde et pourtant son désir de remporter une médaille d’or aux Jeux olympiques était exemplaire. Et cet élément ne peut être inculqué par aucun entraîneur du monde. Nous accordons souvent beaucoup de crédit aux entraîneurs pour avoir fait de nombreux joueurs une meilleure version et amélioré leurs compétences, mais j’ai toujours pensé que les joueurs sont nés et ne peuvent pas être créés par des entraîneurs. Si c’était le cas, tous les grands entraîneurs auraient travaillé d’abord sur leurs enfants pour en faire un champion.

Donc le désir est quelque chose de très essentiel pour gagner une médaille olympique ?

Il vous manque également un autre facteur crucial ! L’élément de chance joue un rôle essentiel dans la victoire. Qui le sait mieux que moi ! (Akhil a raté une médaille aux Jeux olympiques d’une moustache en 2008 et une malheureuse blessure au pied à la onzième heure l’a exclu de l’édition 2012, lui refusant ainsi une chance de rédemption). Si un peu de chance avait été de notre côté, Yogeshwer Dutt et moi (le lutteur) aurions gagné une médaille en 2008, bien que Dutt ait réussi à remporter une médaille de bronze à Londres.

On attend beaucoup d’Amit Panghal dans la catégorie des 52 kg. Cependant, il s’agit de ses premiers Jeux olympiques et porte-t-il un fardeau d’attentes ?

Même s’il s’agit de ses premiers Jeux olympiques, Amit a joué suffisamment de grandes compétitions comme les jeux asiatiques et le CWG pour qu’il ait une idée de la plus grande scène comme les Jeux olympiques. Et, je dois vous dire qu’une fois qu’un boxeur est à l’intérieur du ring, peu importe la nature de la compétition. Il ne voit que son rival et veut gagner. Et je ne souscris pas à l’argument selon lequel il faut absolument l’expérience des jeux olympiques pour gagner une médaille. L’histoire est pleine d’athlètes devenus champions du premier coup seulement. Regardez le succès de Mary Kom, ses premiers Jeux à Londres. Il y a quelques années, j’ai vu Amit perdre contre un boxeur ouzbek dans une grande compétition, mais j’ai été très impressionné par la façon dont il s’est battu. Il y avait quelque chose de spécial en lui qui m’a dit qu’il avait un grand avenir. Et, si l’expérience de jouer aux Jeux olympiques était un facteur si important, alors Vikas Krishan aurait déjà dû remporter une médaille.

Vikas est en effet le plus expérimenté de cette équipe. Parviendra-t-il à briser le sort cette fois ?

Si vous me demandez, j’évalue ses chances de remporter une médaille comme étant les plus élevées. Amit et d’autres ne le poursuivent qu’à mon avis. De plus, Mary Kom, personne n’est aussi expérimenté que Vikas. Regardez sa performance lors de la finale du CWG en 2018 contre un adversaire africain (il a battu Dieudonné Wilfried Seyi Ntsengue du Cameroun dans la finale de la catégorie 75 kg). De même, son show aux Jeux Asiatiques où il a magnifiquement bien joué fait de lui un si bon boxeur. En plus de cela, Vikas a l’esprit le plus vif. Il est très pointu dans tous les aspects. Que Dieu nous bénisse pour que tous les boxeurs puissent gagner une médaille mais si je devais choisir un boxeur, ce doit être Vikas, même devant Mary car de manière réaliste, tous les neuf boxeurs ne peuvent pas gagner de médaille chacun ? Vikas est le prospect numéro un. Il joue en 69 kg sur 75, est un gaucher et a tous les aspects couverts dans son jeu. Amit se porte bien également, mais Vikas a une longueur d’avance dans la course à la médaille à Tokyo.

Que diriez-vous d’autres boxeurs à part Amit et Vikas qui, selon vous, peuvent nous surprendre ?

Les chances de victoire d’Ashish Kumar (75kg) sont meilleures que celles de Manish Kaushik (63kg). C’est la catégorie de poids la plus difficile au monde. La façon dont il s’est comporté pour se qualifier pour cet événement est remarquable. Bien sûr, Manish est aussi un bon boxeur, mais il y a quelques problèmes techniques qu’il est inutile de discuter maintenant. Satish Kumar (+91kg) est un boxeur spécial en raison de sa jigra (cœur de lion). Il est le premier à se qualifier dans la catégorie des poids lourds. Je dois vous parler d’une autre influence importante qui est venue de la boxe MMA (en boxe, vous ne pouvez utiliser que des coups de poing et ne pouvez frapper qu’au-dessus de la ceinture. En MMA, presque tout est un jeu équitable. Il n’y a pas que des coups de poing et des coups de pied non plus). Maintenant, vous voyez différents types de boxeurs ces jours-ci. Pour ne pas dire que les boxeurs de notre époque étaient supérieurs. Les chances de Satish de remporter une médaille sont très minimes, mais la façon dont il a été stupéfait jusqu’à présent, je le considère comme un cheval noir. Pourtant, je ne cesse de me répéter en disant que s’il y a quelqu’un avec les meilleures chances, ce doit être Vikas.

Enfin, quel est le meilleur scénario pour l’Inde si tout se passe bien ?

Je pense que deux médailles sont à coup sûr. Cet optimisme vient du fait que beaucoup de choses ont également changé au-delà du ring. La fédération est plus forte maintenant et les personnes qui dirigent le jeu, y compris le ministère des Sports, ont veillé à ce que les boxeurs ne souffrent pas à cause d’autres facteurs externes et nous devons les applaudir pour cela. À bien des égards, c’est comme si la BCCI devenait plus forte et son influence positive sur la fortune de notre équipe nationale. Nous avons toujours eu de bons boxeurs plus tôt, même avant notre époque, mais le niveau de motivation a augmenté pour la récolte actuelle. Quoi de mieux que même le PM posant des questions personnelles aux athlètes avant leur départ ? Sinon, seulement si vous pouviez gagner une médaille, seuls les sportifs étaient invités pour une tasse de thé et une séance de photos.

Qu’en est-il des chances des boxeuses ?

Les chances de Simranjit Kaur (60kg) de remporter une médaille sont les mêmes que celles de Vikas Krishan dans le groupe féminin pour moi parmi les boxeuses. Bien sûr, Mary est la plus expérimentée et elle ressemble à bien des égards à Bindra car elle a le même genre de faim que très peu de gens. Lovlina Borogohain (69kg) est aussi un cheval noir comme Kaur qui peut surprendre n’importe qui.

