Jeux Olympiques de Tokyo: un manifestant écrase la conférence de presse en ligne du CIO | Actualités Olympiques

Des questions subsistent sur la manière dont Tokyo peut organiser les Jeux olympiques et protéger les bénévoles, les athlètes, les officiels et le public japonais du coronavirus

Un homme se faisant passer pour un journaliste s’est écrasé mercredi lors d’une conférence de presse en ligne du Comité international olympique (CIO) pour protester contre les Jeux olympiques.

Le manifestant, qui s’est identifié comme étant David O’Brien de Yahoo, a levé une banderole devant la caméra indiquant « Pas de Jeux Olympiques à Tokyo » et a répété le message « Pas de Jeux Olympiques nulle part. F *** les Jeux Olympiques, nous ne voulons pas des Jeux Olympiques » nulle part. Pas de Jeux olympiques à Los Angeles, pas de Jeux olympiques à Tokyo «

Il a été interrompu peu de temps après et la conférence de presse a été rapidement terminée par Mark Adams, le porte-parole du CIO qui répondait aux questions. La vidéo a depuis été supprimée de la chaîne YouTube du CIO.

La controverse autour des Jeux de Tokyo qui se déroule cet été continue de tourbillonner au Japon, avec une large opposition du public à l’événement et une augmentation des infections à coronavirus.

Les organisateurs de Tokyo 2020 et le Comité international olympique continuent d’insister pour que les Jeux se déroulent comme prévu, avec 70% des athlètes (environ 7800) désormais qualifiés.

Il y a une large opposition du public aux Jeux qui se déroulent à Tokyo en raison de la pandémie de coronavirus

Le porte-parole du CIO, Adams, a déclaré que les organisateurs se trouvaient maintenant dans une « phase de mise en œuvre » et sont « pleinement concentrés sur la réalisation d’excellents Jeux qui rassembleront le monde et marqueront un moment, ce que nous attendons tous avec impatience ».

« Tout nous dit, d’après les épreuves tests et les épreuves internationales, que les Jeux peuvent se dérouler et se dérouleront », a déclaré Adams.

Le directeur général de Tokyo 2020, Toshiro Muto, a fait écho à ces commentaires, confirmant que l’annulation des Jeux olympiques n’avait « jamais été évoquée » lors de la réunion de la commission exécutive du CIO mercredi après-midi.

Le Japon a prolongé l’état d’urgence à Tokyo et dans trois autres régions jusqu’à la fin du mois alors que le nombre de cas augmente chaque jour. Plus de 300 000 personnes ont signé une pétition pour annuler les Jeux depuis leur lancement il y a cinq jours, mais le CIO pense que l’opinion publique changera à mesure que les Jeux se rapprochent.

« En ce qui concerne le Japon et Tokyo, nous comprenons la prudence », a déclaré Adams. « Nous sommes pleinement solidaires avec eux. Les gens sont très prudents. Nous devons faire pleinement confiance aux autorités japonaises.

« Il y aura des hauts et des bas. Nous devons tenir compte de l’opinion publique à plus long terme. Dans l’état actuel des choses, nous avançons et continuons de planifier des Jeux complets. »