Jeux olympiques de Tokyo: six athlètes de l’équipe GB s’isolent après un contact étroit avec un coronavirus | Actualités des Jeux Olympiques

Six athlètes britanniques ont été contraints de se mettre en quarantaine à Tokyo après avoir été considérés comme des contacts étroits d’un individu testé positif au coronavirus après son vol vers le Japon.

Les six, tous membres de l’équipe d’athlétisme, plus deux membres du personnel de soutien, sont maintenant isolés dans leurs chambres d’hôtel respectives au camp d’entraînement de l’équipe GB à Yokohama.

De plus, le Agence de presse PA comprend que deux membres de l’équipe du siège de l’équipe GB sont isolés dans le village olympique à la suite d’un contact étroit avec une autre personne testée positive au Japon, ce qui porte à 10 le nombre total d’individus de l’équipe GB affectés.

L’Association olympique britannique a confirmé que le groupe de huit avait tous été testés négatifs pour le virus et continuerait de suivre les instructions des Jeux et des responsables du gouvernement japonais. Il est entendu qu’il en va de même dans les deux autres cas.

La BOA a déclaré dans un communiqué: « L’Association olympique britannique peut confirmer que six athlètes et deux membres du personnel de l’équipe d’athlétisme, qui sans faute de leur part ont été identifiés comme des contacts étroits d’un individu – et non de la délégation de l’équipe GB – qui ont été testés positifs au Covid-19 suite à leur vol retour le 16 juillet 2021.

« Cela a été identifié via le service de signalement de Tokyo 2020 et le groupe a depuis commencé une période d’auto-isolement dans leurs chambres au camp de préparation de la BOA, conformément aux protocoles Playbook de Tokyo 2020.

« Le groupe a tous été testés négatifs à l’aéroport et ont continué à être négatifs à leur arrivée dans le pays. Ils sont sous la supervision de l’équipe médicale de l’équipe GB, dirigée par le médecin-chef Dr Niall Elliott.

« La BOA continue d’appliquer de vastes protocoles de test Covid-19 et des mesures d’atténuation et suit toutes les directives sanitaires respectives du gouvernement du Japon, du TOCOG, du CIO et de nos partenaires locaux au Japon. »

La nouvelle va certainement nuire aux préparatifs de l’équipe, dont la majorité reste à Yokohama aux côtés d’athlètes d’autres sports, notamment la natation, la boxe et la gymnastique, avant leur déménagement progressif dans le village olympique avant leurs compétitions respectives.

Le chef de mission de l’équipe GB, Mark England, a déclaré: « C’est une nouvelle décevante pour les athlètes et le personnel, mais nous respectons absolument les protocoles en place.

« Nous leur offrirons tout notre soutien pendant cette période et nous espérons qu’ils pourront bientôt reprendre l’entraînement. »

« C’est une nouvelle décevante pour les athlètes et le staff, mais nous respectons absolument les protocoles en place. Nous leur offrirons tout notre soutien pendant cette période et nous espérons qu’ils pourront bientôt reprendre l’entraînement. »

Deux joueurs de football sud-africains sont devenus les premiers athlètes à être testés positifs pour le virus dans le village olympique

La nouvelle arrive le même jour que deux joueurs de football sud-africains sont devenus les premiers à être testés positifs pour le virus dans le village olympique.

Et cela survient dans un contexte de scepticisme croissant à Tokyo – qui a enregistré plus de 1 000 nouveaux cas pour la quatrième journée consécutive – face à l’insistance du président du Comité international olympique Thomas Bach sur le fait que le risque que le public japonais soit infecté par le virus par un participant aux Jeux est « zéro » .

La durée de l’isolement forcé d’une personne considérée comme un contact étroit d’un cas positif est déterminée au cas par cas par le gouvernement japonais.

La semaine dernière, l’équipe sud-africaine de rugby à sept a été contrainte de se mettre en quarantaine pendant quatre jours car elle était considérée comme un contact étroit d’un passager testé positif lors de son vol vers Tokyo.

Bien que 17 des 18 membres du personnel touchés aient par la suite été autorisés à continuer vers leur camp d’entraînement, il est entendu que l’un d’entre eux reste en quarantaine.

Les footballeurs concernés, nommés dimanche par l’Association sud-africaine de football comme Thabiso Monyane et Kamohelo Mahlatsi, figuraient parmi les 10 nouveaux cas liés aux Jeux annoncés dimanche.

Un responsable des Jeux a été le premier individu basé dans le village à être testé positif samedi, le même jour, Bach a insisté sur le fait que les Jeux seraient « sûrs et sécurisés ».

Parmi les 10 nouveaux cas positifs liés aux Jeux figure également un troisième athlète qui a été testé positif à son arrivée au Japon. Les autres cas positifs étaient cinq « personnels liés aux Jeux », un membre des médias et un entrepreneur.

Un troisième membre non joueur de l’équipe sud-africaine a également été testé positif à son arrivée à Tokyo.

Le directeur de l’équipe, Mxolisi Sibam, a déclaré dans un communiqué: « Masha et Monyane ont signalé des températures élevées et des tests de salive positifs, et ont ensuite été amenés à faire le test nasal … et ils ont malheureusement été testés positifs pour Covid-19. »

Lors d’une conférence de presse dimanche, le directeur exécutif du CIO, Christophe Dubi, a semblé revenir sur l’optimisme haussier de Bach, admettant : « Le risque zéro n’existe pas.

« Dans le même temps, se mêler à la population est incroyablement limité. Nous pouvons faire en sorte que la transmission entre les différents groupes soit presque impossible.

« Avec toutes les mesures en place, y compris la séparation au village olympique, nous maintenons le risque à un niveau absolument minimal. »

Pendant ce temps, l’équipe du CIO pour les réfugiés a retardé son arrivée dans la capitale japonaise depuis son camp d’entraînement au Qatar après qu’un membre de sa délégation a été testé positif.