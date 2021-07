Jeux Olympiques de Tokyo ! Simone Biles, qui s’ennuie, transforme sa tante en agonie sur les réseaux sociaux

À Tokyo pour les Jeux olympiques, mais incapable d’aller ailleurs qu’à son hôtel et à ses séances d’entraînement, la championne olympique en titre de gymnastique polyvalente Simone Biles a lancé un appel un après-midi récent : « Dis-moi un secret – je m’ennuie ».

Ses 4,4 millions d’abonnés Instagram ont répondu à tout, des problèmes personnels à la façon dont ils ont séché l’école, incitant Biles, 24 ans, à donner des conseils de vie et des réactions accompagnées de selfies sincères.

Un message disant: « J’ai un de mes amis les plus proches en sourdine sur Instagram parce qu’elle publie les choses les plus stupides », a obtenu un sérieux Biles regardant directement la caméra et acceptant: « Moi aussi. Parfois, c’est nécessaire. »

D’autres ont dit qu’ils avaient perdu leur odorat, qu’ils avaient reçu un héritage secret et qu’ils recevaient des cadeaux surprises pour leurs mères. Une personne a même confié qu’elle était enceinte – ce à quoi Biles a répondu avec un grand sourire et « Félicitations! »

Mais certains messages étaient plus sérieux.

« Je n’ai toujours pas dit à mon père que j’étais gay, même si tout le monde dans ma famille le sait », a écrit une personne.

Un Biles pensif a répondu : « Dis-lui, sois libre, sois toi-même. Je vous soutiens », ajoutant: « Pour tous ceux qui ont du mal à en parler à leur famille ou à leurs amis, sachez que je vous accueillerai toujours à bras ouverts sur ma page et mes plateformes. »

En raison de la pandémie de coronavirus, les Jeux olympiques de Tokyo 2020 – reportés d’un an – se déroulent selon des protocoles stricts, y compris des tests de dépistage quotidiens des virus pour les athlètes, afin d’empêcher toute propagation dans un pays où la plupart des gens n’ont pas encore reçu de vaccin et veulent toujours les Jeux annulés ou reportés à nouveau.

Biles, qui a remporté toutes les compétitions du concours général auxquelles elle a participé depuis 2013, a remporté cinq médailles à Rio de Janeiro en 2016, dont l’or au concours général, et devrait s’améliorer à Tokyo.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici