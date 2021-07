Jeux olympiques de Tokyo : Rory McIlroy profite de l’expérience alors qu’il court après une médaille pour l’équipe d’Irlande | Actualités golfiques

Rory McIlroy et Shane Lowry sont en lice pour remporter des médailles pour l’équipe d’Irlande aux Jeux olympiques

Rory McIlroy admet qu’il est heureux que son opinion sur les Jeux olympiques ait changé après avoir été en lice pour une médaille au Japon.

Le quadruple champion majeur – représentant l’équipe irlandaise – a obtenu un 67e au troisième tour au Kasumigaseki Country Club pour se classer parmi les cinq premiers, rester à moins de trois coups du leader des 54 trous Xander Schauffele et renforcer ses espoirs de remporter une médaille olympique.

McIlroy était auparavant ouvertement sceptique quant à la participation aux Jeux olympiques, se décrivant comme «un gars pas très patriote», bien qu’il ait depuis révélé qu’il appréciait l’expérience.

Rory McIlroy jouera dans l’avant-dernier groupe dimanche

« Je dois donner une chance aux choses », a admis McIlroy après son troisième tour. « Je parlais à ma femme hier soir et je lui disais que je ne devrais peut-être pas être si sceptique. Mais je pense que je dois faire un meilleur travail pour simplement donner une chance aux choses, vivre des choses, ne pas les effacer au premier coup d’œil.

« C’est en quelque sorte un trait pour moi, mais comme je suis heureux d’avoir tort. J’ai eu tort à la Ryder Cup, j’ai eu tort cette semaine et je suis heureux de le dire.

Casey et McIlroy à la chasse aux médailles olympiques Revivez un troisième tour mouvementé de la compétition de golf olympique masculin au Japon.

« Au fur et à mesure que vous vous rapprochez de cette ligne d’arrivée, vous commencez à y penser [a medal] un tout petit peu plus. La semaine dernière, une médaille olympique, eh bien, je ne savais pas vraiment ce que cela signifierait pour moi, et maintenant que vous avez la chance de le faire, c’est comme, bon sang, ce serait plutôt cool. »

McIlroy a gravi le classement avec trois birdies dans un tronçon de quatre trous à partir du cinquième et en a ajouté un autre de quatre pieds au 13e, avant d’annuler un bogey de trois putts au 16e en décrochant un tir au par quatre à côté pour revenir à 11 sous pour le tournoi.

Rory McIlroy a joué aux côtés de Shane Lowry et Jazz Janewattananond (à droite) samedi

« Je suis arrivé à quatre sous après 13 ans et j’ai pensé que je pourrais peut-être tirer quelques coups supplémentaires du tour », a ajouté McIlroy. « Ne pas faire de birdie sur 14 était décevant, mais j’ai bien rebondi après le bogey sur 16 avec un birdie sur 17 et dans l’ensemble une bonne partie de golf et cela me maintient en lice.

« Tu ne veux pas le regarder [leaderboards] trop mais je pense que cette semaine c’est comme top trois ou rien, non ? Vous jetez des coups d’œil et voyez à quel point vous êtes loin du rythme. Il reste encore 18 trous, c’est encore beaucoup de golf et beaucoup de choses peuvent arriver. Je dois aller jouer une bonne partie de golf demain et voir comment tout cela se déroule. »

Shane Lowry est encore loin du rythme en neuvième à égalité après avoir affiché un score de moins de 68 à trois samedi, le n ° 40 mondial cherchant à s’appuyer sur l’or à l’aviron de Paul O’Donovan et Fintan McCarthy et à remporter plus de médailles pour l’équipe irlandaise.

Shane Lowry est rejoint sur 10 under par Tommy Fleetwood de l’équipe GB

« C’est agréable de voir quelques médailles revenir en Irlande », a déclaré Lowry. « Évidemment, ce serait bien d’en avoir quelques-uns de plus. Moi et Rory [McIlroy] avoir une grande chance de faire quelque chose.

« Ce serait formidable de nous voir deux sur le podium. Je pense que c’est quelque chose dont nous allons évidemment parler pendant le dîner ce soir et nous sortirons demain et ferons de notre mieux. C’est une énorme opportunité pour moi de faire quelque chose de très spécial pour le golf irlandais et le sport irlandais je pense.

« Nous sommes là pour demain et nous sommes tous les deux très excités. Au fur et à mesure que la semaine avançait, plus il était excité par les Jeux olympiques [McIlroy] devient et plus cela signifie pour lui. Je suis sûr qu’il va aller là-bas tous les canons flamboyants demain et essayer de gagner une médaille et je ferai de même. »